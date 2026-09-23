درگیری میان پاکستان و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ۸ صبح افغانستان، نظامیان دولت موقت افغانستان و نیروهای پاکستانی در مرز میان دو کشور در ولایت پکتیا درگیر شدند.

بر اساس اعلام این روزنامه، این درگیری چند ساعت ادامه داشت و به‌گفت منابع آگاه، شماری از گلوله‌ های خمپاره به خانه‌ های مردم اصابت کرده است.

شاهدان محلی در این خصوص می‌ گویند که خانه‌ های آنان از سوی نیروهای پاکستانی هدف قرار گرفته و به روستاها نیز گلوله‌های خمپاره شلیک شده است.

این در حالی است که پیش‌تر دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بر ضرورت رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه تاکید کرده و خواستار اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از درگیری‌های فرامرزی شده بود.