۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، اقدامات اطلاعاتی، یک محموله بزرگ سوخت قاچاق شناسایی شد. این محموله شامل ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل بود که در قالب ۱۵ دستگاه تانکر سوخت‌رسان، با هدف انتقال از استان‌های غربی کشور به مقصد یکی از استان های جنوبی در حال جابه‌جایی بود.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: در این عملیات، ۱۵ دستگاه تانکر توقیف و ۲ نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار سوسنی با اشاره به عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق سوخت، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در سطح استان بوشهر کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند و خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت به عنوان یکی از عوامل برهم‌زننده اقتصاد کشور، به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.