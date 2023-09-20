۴۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در دیلم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته در ادامه طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران یگان امداد شهرستان دیلم حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی خوزستان به بوشهر در ورودی شهر دیلم به یک دستگاه خودروی تریلی سوخت که از حد معمول کشیده‌تر و بزرگ‌تر بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: مأموران در بازرسی از این خودرو که به صورت دست ساز فضای تانکر را به منظور افزایش مقدار و حجم محموله افزایش داده بود، مقدار ۴۸ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

وی افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه ارزش سوخت کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲۷ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: قاچاق، پدیده شومی است که آسیب‌های فراوانی به اقتصاد جامعه وارد کرده و مانعی برای رشد تولید است، لذا پلیس با تمام توان با این پدیده مقابله خواهد کرد.