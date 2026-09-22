۸۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در رامیان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی اظهار کرد: مأموران یگان امداد رامیان در جریان فعالیت یک دستگاه خودروی سواری برای جابه‌جایی سوخت خارج از شبکه توزیع قرار گرفتند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی با مقام قضایی، خودرو را شناسایی و متوقف کردند که در بازرسی از آن ۸۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع شامل نفت و گازوئیل کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامیان گفت: در این عملیات یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

حسینی با اشاره به تداوم برخورد پلیس با قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند