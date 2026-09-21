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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در دیلم توقیف شد

خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در دیلم توقیف شد

بوشهر-  فرمانده انتظامی شهرستان دیلم از توقیف یک دستگاه خودروی سواری شوتی حامل کالای قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی با هماهنگی مقام قضایی، یک دستگاه خودروی سواری (شوتی) حامل کالای قاچاق را که قصد دور زدن ایست بازرسی از مسیر خاکی را داشت، شناسایی و پس از تعقیب و مراقبت متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم افزود: در بازرسی از این خودرو، انواع کالای قاچاق فاقد مدارک قانونی شامل جامدادی، قمقمه آب، فلاکس هوشمند و حوله دستی کشف شد، راننده دستگیر و به همراه خودرو و کالای مکشوفه به مقر پلیس منتقل شد.

سرهنگ صابر در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند و افزود: ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6954252

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