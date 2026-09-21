خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در دیلم توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی با هماهنگی مقام قضایی، یک دستگاه خودروی سواری (شوتی) حامل کالای قاچاق را که قصد دور زدن ایست بازرسی از مسیر خاکی را داشت، شناسایی و پس از تعقیب و مراقبت متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم افزود: در بازرسی از این خودرو، انواع کالای قاچاق فاقد مدارک قانونی شامل جامدادی، قمقمه آب، فلاکس هوشمند و حوله دستی کشف شد، راننده دستگیر و به همراه خودرو و کالای مکشوفه به مقر پلیس منتقل شد.

سرهنگ صابر در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند و افزود: ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.