به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشمی، با حضور در استودیو شبکه خبر سیما، گفت: پیش بینی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا انجام شده است که به نظر میرسد پاسخگوی نیاز کشور باشد.
وی با اشاره به تأخیر دو ماهه در سفارش واکسن آنفلوانزا، افزود: متاسفانه برخی کشورهای اروپایی در تأمین واکسن، بدعهدی کردند.
هاشمی با توصیه به هموطنان برای صبوری تا زمان عرضه واکسن آنفلوانزا در داروخانهها، گفت: به رغم مشکلاتی که داشتیم، اما توانسته ایم بسته خوبی از واکسنهای آنفلوانزا را تهیه کنیم که در روزهای آینده در سطح داروخانهها توزیع خواهد شد.
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