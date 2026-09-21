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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

واکسن آنفلوانزا در روزهای آینده وارد داروخانه‌ها می‌شود

واکسن آنفلوانزا در روزهای آینده وارد داروخانه‌ها می‌شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو، وعده داد ظرف روزهای آینده واکسن آنفلوانزا در سطح داروخانه‌ها عرضه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشمی، با حضور در استودیو شبکه خبر سیما، گفت: پیش بینی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا انجام شده است که به نظر می‌رسد پاسخگوی نیاز کشور باشد.

وی با اشاره به تأخیر دو ماهه در سفارش واکسن آنفلوانزا، افزود: متاسفانه برخی کشورهای اروپایی در تأمین واکسن، بدعهدی کردند.

هاشمی با توصیه به هموطنان برای صبوری تا زمان عرضه واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌ها، گفت: به رغم مشکلاتی که داشتیم، اما توانسته ایم بسته خوبی از واکسن‌های آنفلوانزا را تهیه کنیم که در روزهای آینده در سطح داروخانه‌ها توزیع خواهد شد.

کد مطلب 6954258
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      3 0
      پاسخ
      اگه چینی و روسی هست بهتره نیاد.

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