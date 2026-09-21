به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشمی، با حضور در استودیو شبکه خبر سیما، گفت: پیش بینی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا انجام شده است که به نظر می‌رسد پاسخگوی نیاز کشور باشد.

وی با اشاره به تأخیر دو ماهه در سفارش واکسن آنفلوانزا، افزود: متاسفانه برخی کشورهای اروپایی در تأمین واکسن، بدعهدی کردند.

هاشمی با توصیه به هموطنان برای صبوری تا زمان عرضه واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌ها، گفت: به رغم مشکلاتی که داشتیم، اما توانسته ایم بسته خوبی از واکسن‌های آنفلوانزا را تهیه کنیم که در روزهای آینده در سطح داروخانه‌ها توزیع خواهد شد.