اطلاعیه وزارت بهداشت درباره تأمین واکسن آنفلوانزا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، و روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند: تأخیر در تولید و تحویل برخی تولیدکنندگان خارجی، افزایش قیمت، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دشواری نقل‌وانتقال مالی و چالش‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، فرآیند تأمین واکسن آنفلوانزا را با پیچیدگی و تأخیر همراه کرده است.

در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از واکسن آنفلوانزا از منابع اروپایی تأمین می‌شد، اما با توجه به عدم تحقق به‌موقع این مسیر برای فصل جاری، وزارت بهداشت برای جلوگیری از تأخیر بیشتر، تأمین واکسن از منابع جایگزین را نیز دنبال کرده است. در همین راستا، تأمین واکسن از منابع چین و روسیه انجام شده و ورود تدریجی آن به نظام بهداشتی کشور در حال پیگیری است.

هم‌زمان، تلاش برای تأمین واکسن از سایر منابع معتبر، از جمله برخی منابع اروپایی، نیز ادامه دارد. با این حال، درباره واکسن‌های اروپایی مانند Influvac و Vaxigrip، با وجود سفارش‌گذاری از ماه‌های گذشته، تأمین و انتقال محموله‌ها تاکنون به مرحله قطعی و قابل عرضه در شبکه رسمی نرسیده است.

وزارت بهداشت تأکید می‌کند میان «سفارش و تأمین» و «ورود و عرضه رسمی» تفاوت وجود دارد. هر واکسن پس از ورود به کشور باید مراحل قانونی ثبت، کنترل کیفیت، تأیید و توزیع را طی کند و رعایت الزامات حمل و نگهداری و زنجیره سرد آن نیز باید قابل احراز باشد.

واکسن مورد نیاز برنامه‌های بهداشتی در اولویت تأمین قرار دارد و پس از ورود و تأیید محموله‌ها، توزیع آن با اولویت گروه‌های در معرض خطر و افراد واجد شرایط برنامه‌های وزارت بهداشت انجام خواهد شد. زمان و نحوه توزیع واکسن در شبکه بهداشتی و همچنین داروخانه‌ها، پس از قطعی‌شدن فرآیند تأمین و تأیید محموله‌ها، از سوی مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از مردم درخواست می‌کنند تا زمان اعلام رسمی، از خرید واکسن‌های آنفلوانزا از منابع غیررسمی و خارج از شبکه مجاز خودداری کنند. فرآورده‌هایی که خارج از شبکه رسمی عرضه می‌شوند، ممکن است از نظر اصالت، شرایط نگهداری و رعایت زنجیره سرد قابل تأیید نباشند.

همچنین برخی واکسن‌های عرضه‌ شده در خارج از شبکه رسمی ممکن است مربوط به فرمولاسیون نیمکره جنوبی باشند. بنابراین صرف مشاهده نام تجاری یک واکسن، به‌تنهایی به معنای مناسب‌بودن آن برای فصل پیش‌رو یا قابل تأیید بودن شرایط نگهداری آن نیست و تشخیص فرآورده قابل مصرف باید بر اساس بررسی‌های رسمی سازمان غذا و دارو انجام شود.

با توجه به محدودیت منابع و ضرورت اولویت‌بندی، سالمندان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و سایر گروه‌های در معرض خطر، مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، در اولویت دریافت واکسن قرار خواهند داشت.

در کنار واکسیناسیون، رعایت اصول خودمراقبتی در کاهش خطر ابتلا و انتقال بیماری‌های تنفسی اهمیت دارد. تهویه مناسب فضاهای بسته، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای علائم بیماری، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و بسته و مراجعه به مراکز درمانی در صورت بروز علائم شدید، از جمله توصیه‌های مهم بهداشتی است.

وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ضمن تأکید بر تداوم تلاش‌ها برای تأمین واکسن مورد نیاز کشور، از مردم درخواست کردند اخبار مربوط به ورود و توزیع واکسن آنفلوانزا را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند و از خرید فرآورده‌های خارج از شبکه رسمی تا زمان اعلام سازمان غذا و دارو خودداری کنند.