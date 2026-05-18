بهناز نازی به منزل ابدی بدرقه شد؛ من دخترم را از دست دادم!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زندهیاد بهناز نازی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون صبح امروز ۲۸ اردیبهشت در مقابل تالار وحدت برگزار شد.
این مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
اجرای این برنامه را مریم رحیمی عهدهدار بود.
از حاضران این رویداد میتوان به مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر، همایون اسعدیان مدیر عامل خانه سینما، محمد الهیاری مدیرعامل بنیاد رودکی، کورش سلیمانی مدیر مجموعه تئاتر شهر، امین اشرفی مدیر تماشاخانه ایرانشهر، بهرام بدخشانی، اکبر زنجانپور، رضا کیانیان، مسعود کرامتی، حامد بهداد، بهاره رهنما، نسیم ادبی، فرهاد آئیش، حمیدرضا نعیمی، محمودرضا رحیمی، الهام شعبانی، مونا فرجاد، ژاله صامتی، امیر کربلاییزاده، فرزین محدث، حامد کمیلی، سیروس همتی، محسن حسینی، شهرام کرمی، ناصر آویژه، نسرین نکیسا، مهدی میامی، اشاره کرد.
رضا کیانیان نخستین سخنران این مراسم تشییع بود، وی با کنترل دشوار بغض فروخورده خود پشت تریبون حاضر شد و مطرح کرد: بهناز برای من مثل دخترم بود. من سه نفر از بچههایم را به خاطر سرطان از دست دادم؛ داوود امیری، مریم حسینی و بهناز نازی. اگر جایی وجود داشت که بتوانم عمر باقیماندهام را به آنها هدیه کنم، از ته دل این کار را میکردم. من دیگر زندگیام را کردهام، اما آنها هنوز فرصت زیستن داشتند.
مجری برنامه در ادامه یادداشتی از مهران امامبخش بازیگر و مدرس تئاتر که در خارج از کشور زندگی میکند، را برای حضار خواند.
اکبر زنجانپور در ادامه گفت: رفتی و رفتن تو دلمان را آتش زد. تو بهترین و شریفترین دانشجوی من بودی. به تو افتخار میکنم. در غیبت تو، جا دارد به جامعه هنری کشور، به دوستت سارا قراچهداغی، به همسر هنرمندت بهرام بدخشانی و به پسر برومندت تسلیت بگویم. حرف دیگری ندارم. یادت بخیر.
در ادامه بهرام ابراهیمی رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر به نمایندگی از این انجمن، یادداشتی را درباره بهناز نازی خواند.
محمودرضا رحیمی نیز پشت تریبون حاضر شد و گفت: چه جملهای زیبا تر از «بهناز نازی». هر کسی در زیستش الگویی دارد. بسیاری از همکلاسیهای بهناز امروز اینجا هستند. بهناز تئاتر را انتخاب کرد تا تلخیهای زندگی را کم کند. ببخش که آخرین حضورت روی صحنه با تلخیها همراه شد. بسیاری از همدورههای تو را میبینم و به تعداد صندلیهای کارهایی که تو در آنها اجرا کردی، دیده خواهی شد و فراموش نمیشوی.
در ادامه اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی هم روی صحنه حضور پیدا کرد و بیان کرد: از هفته گذشته که حمیدرضا نعیمی، وضعیت خانم نازی را اطلاع داد، بسیار غمگین شدم. ما در سال ۱۳۷۷ در فیلم سینمایی «هیوا» خدمت دوست عزیزم خانم نازی بودیم و همکاری کردیم. خانم نازی خیلی خیلی پر انرژی بود و در یک کار جنگی بسیار پرانرژی ظاهر شد و موفق به کسب سیمرغ بلورین آن سال نیز شد. من مدتی پس از صحبت یا حمیدرضا نعیمی به این فکر میکنم که آدم چگونه میتواند آنقدر قوی شود؟ به قول ابراهیم پشتکوهی ما همه خویشاوندیم. مگر میشود پشت صحنه تخت گذاشته شود و با سرطان روی صحنه بروی و در حال طی کردن شیمی درمانی نیز باشی.
حمیدرضا نعیمی سخنران بعدی این برنامه بود.
نعیمی یادآور شد: در نمایشی به کارگردانی محمودرضا رحیمی من روی صحنه کفنپیچ بودم و بهناز نازی مخاطب این نمایش بود و به من گفت که «پیش از من نمیری، من توان تحملش را ندارم». نمیدانستم که این بدین معنا است که قرار است من داغ او را بچشم.
وی افزود: زمانی که تا استخوان لگن بهناز نازی را برداشته بودند و من دیدم که شرایط او کمی بهبود پیدا کرده، گفتم که میخواهم نمایشی را روی صحنه ببرم و گفتم که با توجه به اوضاع جسمانی بهناز، کاراکتر را تعریف میکنم و بهناز جان دوباره گرفت برای روی صحنه رفتن اما مسئولان فرصت کافی برای اجرای این نمایش را در اختیار من نگذاشتند و نشد که این اثر روی صحنه برود. بهرام بدخشانی برای من یک اسطوره است که چند سال از تمامی پروژههای خود زد و کنار رفیق و همسرش ایستاد.
در ادامه بهرام بدخشانی همسر مرحوم بهناز نازی، روی صحنه حاضر شد و تصریح کرد: بهناز تک تک شمارا دوست داشت و برای تک تک شما، احترام قائل بود. من چند روز پیش در خواب مصنوعی صحبت کوچکی با او کردم و او پلکش لرزید. در ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر که وقت ملاقات به پایان رسید، از اهالی بیمارستان به من گفتند که بهناز تو را خیلی دوست دارد اما اگر دوستش داری برو. در ساعت ۵ عصر از بیمارستان به من زنگ زدند و گفتند که «بهناز خوابید».
خواهرزاده بهناز نازی نیز در ادامه عنوان کرد: بهناز نازی تنها روی صحنه نقش بازی نمیکرد، بلکه آن را زندگی میکرد. برای ما او منبع انرژی و شوخطبعی بود. پشت این چهره شناخته شده، یک دختر، مادر و همسر بود. فکر میکنم مهمترین ویژگی بهناز نازی تاثیرگذاری روی صحنه و در زندگی خود و دیگران بود.
سپس پس از اجرای یک گروه سنج و دمام زنی، نماز بر پیکر این هنرمند اقامه و بهناز نازی به سوی خانه ابدی بدرقه شد.
