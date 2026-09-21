خبرگزاری مهر- گروه استانها: همزمان با فرارسیدن شب شهادت حضرت فاطمه معصومه(س)، حال و هوای شهر مقدس قم رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و پرچم‌های عزا بر فراز حرم مطهر و نقاط مختلف شهر برافراشته شده است.



از عصر امروز و با برگزاری آیین تعویض پرچم گنبد مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، برنامه‌های عزاداری شب شهادت بانوی کرامت به صورت رسمی در حرم مطهر و شهر قم آغاز شد.



این آیین در صحن امام رضا(ع) و با حضور خادمان آستان قدس رضوی و آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد و طی آن پرچم گنبد مطهر بانوی کرامت به نشانه آغاز ایام عزاداری تعویض شد.



حرم بانوی کرامت مقصد دسته‌های عزاداری



همزمان با آغاز مراسم عزاداری، دسته‌های مختلف سینه‌زنی و زنجیرزنی از نقاط مختلف شهر حرکت خود را به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز کرده‌اند.



چهارراه بازار، میدان امام خمینی(ره) و میدان آستانه از جمله مسیرهایی است که دسته‌های عزاداری از آنها عبور کرده و خود را به حرم مطهر می‌رسانند تا در صحن امام رضا(ع) به سوگواری بپردازند.



دسته‌های عزاداری در حالی وارد محدوده حرم مطهر می‌شوند که پرچم‌های سیاه و بیرق‌های عزا در دست عزاداران قرار دارد و نوای مرثیه و مداحی در خیابان‌های منتهی به حرم طنین‌انداز شده است.



هیئت‌های مذهبی از شهرهای مختلف کشور و مناطق اطراف قم در مراسم عزاداری حضرت معصومه(س) در قم حضور یافتند و دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی با ورود به صحن‌های حرم به سوگواری می‌پردازند.



صحن‌ها و شبستان‌های حرم مملو از عزاداران



صحن‌ها و شبستان‌های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از ساعات عصر امروز شاهد حضور گسترده زائران و عزادارانی است که از نقاط مختلف قم و دیگر شهرهای کشور خود را به مضجع شریف بانوی کرامت رسانده‌اند.



بسیاری از زائران در صحن امام رضا(ع) و دیگر صحن‌های حرم مطهر به عزاداری مشغول هستند و جمعیت حاضر در اطراف مضجع شریف حضرت معصومه(س) لحظه به لحظه افزایش می‌یابد.



حضور خانواده‌ها و کودکان در میان جمعیت عزاداران نیز جلوه دیگری از این مراسم است؛ خانواده‌هایی که در کنار زیارت و عزاداری، کودکان خود را با آیین‌های سوگواری و فرهنگ زیارت بانوی کرامت همراه کرده‌اند.



خادمان افتخاری حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نیز با ویلچر سالمندان و افراد کم‌توان برای حضور در حرم مطهر را همراهی می کنند.



موکب‌ها در خدمت زائران اخت الرضا (ع)



در میدان آستانه و میدان امام خمینی(ره) نیز موکب‌های خدمت‌رسانی مستقر شده‌اند و به زائران و عزاداران حضرت فاطمه معصومه(س) خدمات ارائه می‌کنند.



موکب‌های برپا شده در اطراف حرم، علاوه بر پذیرایی از زائران، بخشی از فضای مردمی عزاداری در این ایام را شکل داده‌اند و حضور گروه‌های مختلف مردمی در خدمت‌رسانی به زائران، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی مردم قم در مناسبت‌های مذهبی است.



صدها موکب ایرانی و عراقی در اطراف حرم مطهر به‌ویژه در میدان آستانه و اطراف حرم مطهر برپا شده است



امسال نیز به همت ستاد مردمی ملیکه ایران، موکب‌هایی از هفت کشور از جمله ایران و عراق در میدان آستانه و میدان امام خمینی(ره) برپا شده و به زائران و عزاداران خدمت‌رسانی می‌کنند.



حضور زائران و عزاداران غیرایرانی



یکی از جلوه‌های قابل توجه مراسم امسال، حضور زائران کشورهای مختلف از جمله زائران عراقی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) است.



زائران غیرایرانی در قالب گروه‌ها و دسته‌های عزاداری در بخش‌های مختلف حرم مطهر و خیابان‌های اطراف حضور یافته و در سوگ بانوی کرامت به عزاداری می‌پردازند.



در کنار مراسم مردمی و حرکت دسته‌های عزاداری در خیابان‌های منتهی به حرم، برنامه‌های رسمی عزاداری نیز در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در حال برگزاری است.



مراسم عزاداری شب شهادت بانوی کرامت در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شده و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.



در این مراسم، زائران و مجاوران حرم مطهر در سوگ حضرت فاطمه معصومه(س) گردهم می‌آیند و با قرائت قرآن، مرثیه‌خوانی، سخنرانی و مداحی به عزاداری می‌پردازند.



عزاداری حضرت فاطمه معصومه(س) تنها به حرم مطهر محدود نیست و در نقاط مختلف شهر قم نیز مجالس و آیین‌های سوگواری برپا شده است.



مساجد، حسینیه‌ها، هیئت‌های مذهبی در شب شهادت بانوی کرامت میزبان مردم عزادار هستند و همزمان با برنامه‌های حرم مطهر، مجالس سوگواری در نقاط مختلف شهر برگزار می‌شود.