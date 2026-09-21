کشف ۴۸ سکه تاریخی در دورود؛ سه نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر بعدازظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان دورود در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و هنگام کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو، ۴۸ قطعه سکه تاریخی کشف کردند و در این رابطه سه نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
برخی سکههای کشفشده مربوط به دوره اشکانیان است
فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: بر اساس بررسیها و اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی، اشیای کشفشده دارای ارزش و قدمت تاریخی بوده و برخی از این آثار مربوط به دوره اشکانیان اعلام شده است.
هاشمیفر تصریح کرد: بررسیهای تخصصی کارشناسان میراث فرهنگی درباره قدمت، اصالت و ارزش تاریخی اشیای مکشوفه همچنان ادامه دارد.
تأکید پلیس بر مقابله با قاچاق آثار تاریخی
فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع پلیس با قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز آثار تاریخی، گفت: اموال و آثار تاریخی بخشی از هویت و میراث فرهنگی کشور هستند و حفاظت از آنها وظیفهای عمومی است.
وی در پایان هشدار داد: افرادی که با هدف تاراج، حفاری غیرمجاز، خرید و فروش یا قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی اقدام میکنند، بدانند فعالیت آنان از دید پلیس و دستگاههای مسئول پنهان نخواهد ماند و در صورت شناسایی، مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
هاشمیفر از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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