  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

کشف ۴۸ سکه تاریخی در دورود؛ سه نفر دستگیر شدند

کشف ۴۸ سکه تاریخی در دورود؛ سه نفر دستگیر شدند

دورود- فرمانده انتظامی لرستان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری حامل ۴۸ قطعه سکه تاریخی در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر بعدازظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان دورود در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و هنگام کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو، ۴۸ قطعه سکه تاریخی کشف کردند و در این رابطه سه نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

برخی سکه‌های کشف‌شده مربوط به دوره اشکانیان است

فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها و اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی، اشیای کشف‌شده دارای ارزش و قدمت تاریخی بوده و برخی از این آثار مربوط به دوره اشکانیان اعلام شده است.

هاشمی‌فر تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی کارشناسان میراث فرهنگی درباره قدمت، اصالت و ارزش تاریخی اشیای مکشوفه همچنان ادامه دارد.

تأکید پلیس بر مقابله با قاچاق آثار تاریخی

فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع پلیس با قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز آثار تاریخی، گفت: اموال و آثار تاریخی بخشی از هویت و میراث فرهنگی کشور هستند و حفاظت از آنها وظیفه‌ای عمومی است.

وی در پایان هشدار داد: افرادی که با هدف تاراج، حفاری غیرمجاز، خرید و فروش یا قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی اقدام می‌کنند، بدانند فعالیت آنان از دید پلیس و دستگاه‌های مسئول پنهان نخواهد ماند و در صورت شناسایی، مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

هاشمی‌فر از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6954325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه