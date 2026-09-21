به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی بعدازظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وصول حکم جلب مبنی بر دستگیری فردی به اتهام کلاهبرداری، مأموران کلانتری ۱۸ خرم‌آباد با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، متهم را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را دستگیر کردند.

تحویل متهم به مرجع قضایی

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: متهم پس از انجام مراحل اولیه برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

تأکید پلیس بر حفاظت از اطلاعات شخصی و بانکی

ابدال چگنی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ اطلاعات شخصی و بانکی، از شهروندان خواست در فضای مجازی نکات امنیتی را رعایت کنند و موارد مشکوک را از طریق مراجع قانونی و پلیس فتا گزارش دهند.