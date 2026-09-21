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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

دستگیری کلاهبردار اینترنتی ۲۵۰ میلیارد ریالی در خرم‌آباد

دستگیری کلاهبردار اینترنتی ۲۵۰ میلیارد ریالی در خرم‌آباد

خرم‌آباد- جانشین فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری فردی خبر داد که با دسترسی غیرمجاز، اقدام به کلاهبرداری اینترنتی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی بعدازظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وصول حکم جلب مبنی بر دستگیری فردی به اتهام کلاهبرداری، مأموران کلانتری ۱۸ خرم‌آباد با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، متهم را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را دستگیر کردند.

تحویل متهم به مرجع قضایی

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: متهم پس از انجام مراحل اولیه برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

تأکید پلیس بر حفاظت از اطلاعات شخصی و بانکی

ابدال چگنی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ اطلاعات شخصی و بانکی، از شهروندان خواست در فضای مجازی نکات امنیتی را رعایت کنند و موارد مشکوک را از طریق مراجع قانونی و پلیس فتا گزارش دهند.

کد مطلب 6954328

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