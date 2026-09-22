تأکید بخشدار گلپایگان بر ارتقای ایمنی و پایداری منابع آب در روستاها

سید بهروز مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای بهبود زیرساخت‌های خدماتی و رفع چالش‌های ایمنی مناطق روستایی، به همراه مدیران آموزش و پرورش، بنیاد مسکن شهرستان و جمعی از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، از پروژه‌های عمرانی در دست اجرای دهیاری روستای نیوان‌نار بازدید به عمل آمد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این روستا، آزادسازی معبر و ایمن‌سازی محدوده میدان ورودی و نقطه حادثه‌خیز منتهی به مدرسه روستا بوده است. این پروژه به دلیل مشکلات مربوط به کاربری زمین، سال‌ها با موانع اجرایی مواجه بود، اما با پیگیری‌های مستمر، همکاری مدیرآموزش و پرورش و تلاش دهیاری نیوان‌نار، عملیات اجرایی آن با موفقیت انجام شد.

بخشدار مرکزی گلپایگان با اشاره به اهمیت این طرح گفت: با اجرای این پروژه، امنیت تردد دانش‌آموزان و ساکنان روستا در این مسیر تأمین شده و پیش‌بینی می‌شود عملیات تکمیلی آن تا آغاز سال تحصیلی جدید به پایان برسد.

مدنی همچنین از بررسی روند احداث پارک و مجموعه ورزشی ـ تفریحی روستای نیوان‌نار خبر داد و بیان کرد: این پروژه که سال‌ها مطالبه اهالی روستا بود و به دلیل مشکلات تأمین زمین به تعویق افتاده بود، اکنون وارد فاز اجرایی شده و عملیات خاک‌برداری و اقدامات اولیه عمرانی آن با جدیت توسط دهیاری در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از روستای شادگان اظهار داشت: در این سفر ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با اهالی و اعضای شورای اسلامی روستا، مسائل و مطالبات مردمی در حوزه زیرساخت‌های عمرانی و مدیریت منابع آبی مورد بررسی قرار گرفت.

مدنی خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از مخاطرات طبیعی و ارتقای ایمنی روستا، وضعیت پل‌ها و مسیل‌ها به‌صورت دقیق ارزیابی شد و با توجه به ضرورت پیشگیری از وقوع سیلاب‌های احتمالی، دستورات لازم برای بهسازی فوری مسیل‌ها به دهیاری ابلاغ شد.

بخشدار مرکزی گلپایگان همچنین از بررسی وضعیت منابع آبی و چاه‌های شرب و کشاورزی روستای شادگان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب، مقرر شد طرح احداث بند خاکی ذخیره آب در دستور کار قرار گیرد و مراحل مطالعاتی و اجرایی آن توسط دهیاری و دستگاه‌های ذی‌ربط با جدیت پیگیری شود.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند گام مؤثری در راستای حفظ و پایداری منابع آبی و تأمین نیازهای کشاورزی و شرب روستا در آینده باشد.