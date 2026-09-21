به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه ناظر گمرکات و مدیرکل گمرک استان بوشهر، با اشاره به پیشینه تاریخی بندر سیراف اظهار کرد: مطالعات علمی و تاریخی نشان میدهد سیراف در دورههای گذشته از دروازههای مهم تجارت کشور و پیشران اقتصاد دریایی بوده و آثار آبادانی و رونق آن دوران همچنان قابل مشاهده است.
وی با اشاره به نام سیراف در شاهنامه فردوسی افزود: پیشینه این منطقه بیانگر جایگاه تاریخی بوشهر در تجارت و اقتصاد دریایی است و روند ثبت جهانی سیراف در سازمان یونسکو نیز در حال پیگیری است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تشریح ظرفیتهای امروز استان خاطرنشان کرد: بوشهر علاوه بر سابقه تاریخی در تجارت و صیادی، امروز به قطب تولید و صادرات انرژی تبدیل شده و همین ظرفیت، جایگاه استان را در معادلات اقتصادی و سیاسی کشور راهبردی کرده است.
جهانیان افزود: استان بوشهر با وجود سهم حدود یکونیم درصدی از جمعیت و مساحت کشور، سهمی حدود هشت درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد و از این منظر در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه «بوشهر آینده، امروز ساخته میشود»، ادامه داد: راهاندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر میتواند جذابیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی را افزایش دهد و با تقویت مزیتهای بنادر استان، زمینه ارتقای رقابتپذیری اقتصادی بوشهر را فراهم کند.
معاون سیاسی استاندار بوشهر نقش گمرک را فراتر از دریافت عوارض و تعرفههای قانونی دانست و گفت: نظارت و کنترل، جلوگیری از ورود کالاهای ممنوعه و تسهیل تجارت و بازرگانی از مهمترین وظایف گمرک است و این مجموعه عملاً نقش دروازهبانی اقتصادی کشور را بر عهده دارد.
جهانیان با اشاره به فعالیت تجار و بازرگانان در شرایط تحریم اقتصادی اظهار کرد: فعالان اقتصادی و تجار که از خدمات گمرک استفاده میکنند، در شرایط کنونی در خط مقدم مقابله با تحریمهای اقتصادی قرار دارند و تعامل مستقیم و دوسویه آنان با گمرک اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به عملکرد کارکنان گمرکات استان در جریان جنگ تحمیلی سوم یادآور شد: ثبت نصابهای مختلف در ترخیص، تخلیه و بارگیری کالا، دستاورد مهمی برای استان است و تلاش کارکنان گمرک موجب شد در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم خللی ایجاد نشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین از خدمات علی سلیمانی در دوران مسئولیت وی قدردانی کرد و گفت: سلیمانی مدیری مردمی و در دسترس بود که در دولتهای سیزدهم و چهاردهم با تعامل با بخشهای دولتی و غیردولتی، عملکرد مناسبی داشت.
جهانیان با تبریک انتصاب رضا مهرجویی به سرپرستی حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر افزود: انتظار استاندار این است که مسیر پیشرفت گمرکات استان با استفاده از تجارب گذشته، نوآوری علمی و تقویت تعامل بینبخشی بیش از گذشته ادامه یابد و مدیران دستگاههای اجرایی نیز حداکثر همکاری را با مدیر جدید داشته باشند.
نظر شما