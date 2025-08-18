به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در نشست با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر اظهار کرد: شهرستان دشتی از ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی بینظیری برخوردار است که برای بالفعل شدن آنها نیازمند حمایت و توجه ویژه هستیم.
وی با اشاره به اهمیت توسعه کشتهای گلخانهای افزود: تسهیلات لازم برای احداث و توسعه طرحهای گلخانهای باید به متقاضیان پرداخت شود تا هم تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد، هم کشاورزی به صورت صنعتی تر و به روز انجام شود و هم اشتغال پایدار ایجاد شود.
مقاتلی همچنین تسریع در روند تکمیل کارخانه فروسیلیس را یکی از مطالبات مهم شهرستان دانست و گفت: بهرهبرداری از این طرح صنعتی اشتغال قابل توجهی برای جوانان دشتی به همراه خواهد داشت.
فرماندار دشتی با اشاره به برنامههای توسعه دریامحور کشور گفت: در راستای حمایت از برنامه هفتم توسعه، دولت طرحهای خوبی را در سطح شهرستان در دست اجرا دارد که میتواند زمینهساز تحول اقتصادی در منطقه شود.
وی بر استمرار طرح «سهشنبههای تسهیلگری» در شهرستان تأکید کرد و خواستار حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی برای رفع موانع سرمایهگذاری شد.
