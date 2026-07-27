به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی ظهر دوشنبه در جمع مردم بیرجند کرد: امروز به لطف خداوند در رکاب امام حکیم خود در میدان مقابله با ابلیس بزرگ، شیطان عالم، آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده‌ایم، نبردی که تنها یک درگیری نظامی نیست، بلکه عرصه‌ای از تقابل اندیشه‌ها، اراده‌ها و باورهاست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم مؤمن امروز در سنگر خیابان با پرچم و علم حضور دارند، افزود: این سنگر را همه خوبان عالم و فرماندهان میدان می‌دانند و دشمنان نیز از همین حضور مردمی هراس دارند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه امیرالمؤمنین علی(ع) شیعیان را در گرفتاری‌ها به قرآن توصیه کردند که و استعینوا به علی لأوائکم ... امروز هم در نبرد با شیاطین عالم، قرآن می‌تواند راه را به ما نشان دهد و اراده‌ای قوی‌تر، عزمی راسخ‌تر و اخلاصی بیشتر در این مسیر به ما عطا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: امروز با دشمنی مواجه هستیم که جنگ را در عرصه‌های مختلف دنبال می‌کند، جنگی که بسیاری از صاحب‌نظران آن را جنگ اتاق فکرها می‌دانند، چراکه هر طرف تلاش می‌کند حرکت طرف مقابل را پیش‌بینی کرده و با اقدام مناسب ابتکار عمل را در دست بگیرد.

وی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در هدایت این میدان، افزود: رهبر عزیز و حکیم انقلاب با تدابیر دقیق، آرایش فکری و نظامی این عرصه را مدیریت می‌کنند و امروز شاهد هستیم دشمن پس از دریافت ضربات سنگین، به دنبال تغییر فضای میدان و مطرح کردن موضوع آتش‌بس است.

درخواست آتش‌بس دشمن نشانه دریافت ضربات سنگین است

حجت‌الاسلام سالاری مکی گفت: هر زمانی که دشمن درخواست توقف، فرصت یا آتش‌بس می‌کند، نشانه آن است که ضربات جدی دریافت کرده و شرایط برای ادامه مسیر برایش دشوار شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تلاش دشمن برای جنگ روانی، اظهار کرد: دشمن تنها در میدان نظامی حضور ندارد، بلکه در عرصه رسانه، اندیشه و افکار عمومی نیز به دنبال اثرگذاری است و تلاش می‌کند با ایجاد تردید، اختلاف و ناامیدی، اراده مردم را تضعیف کند.

وی افزود: جنگ امروز، جنگ اراده‌هاست و وظیفه ما این است که با بصیرت، هوشمندی و حضور در میدان، اجازه ندهیم طراحی‌های دشمن به نتیجه برسد.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به عبرت‌های تاریخی جنگ صفین، گفت: در آن دوران برخی خواص با کوتاه آمدن و تردید، زمینه تغییر مسیر را فراهم کردند و امروز نیز باید مراقب باشیم که تجربه‌های تاریخی دوباره تکرار نشود.

وی ادامه داد: امروز برخی افراد با ادبیات دشمن و با نام مردم، سخن از سازش و عقب‌نشینی مطرح می‌کنند، در حالی که مردم ایران پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند و مسیر مقاومت را ادامه می‌دهند.

مکتب عاشورا، مسیر ایستادگی در برابر ظلم

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به فرهنگ عاشورا اظهار کرد: ما پیرو مکتب امام حسین(ع) هستیم و باور داریم «کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا»؛ یعنی در هر زمان و مکان باید در برابر ظلم ایستادگی کرد.

وی افزود: ملت ایران در این مسیر هزینه‌هایی داده و ضرباتی نیز متحمل شده است، اما دشمن نیز ضربات سنگینی دریافت کرده و توانمندی‌های جبهه مقاومت نشان داده که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان خود را بازآرایی کند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با تأکید بر اینکه هنوز همه ظرفیت‌های جبهه مقاومت وارد میدان نشده است، گفت: دشمن باید بداند آنچه امروز مشاهده می‌کند، همه توانمندی‌های این جبهه نیست و بسیاری از ظرفیت‌ها همچنان برای شرایط لازم محفوظ مانده است.

ضرورت حضور فعال مردم در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر نقش مردم در این مسیر اظهار کرد: امروز باید در سنگرهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و مردمی نقش خود را ایفا کنیم و اجازه ندهیم دشمن روایت خود را جایگزین حقیقت کند.

وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها گفت: همان‌گونه که مجموعه‌های رسانه‌ای تلاش می‌کنند واقعیت‌ها را روایت کنند، مردم و جریان‌های فرهنگی نیز باید با حضور و تبیین درست، دست رسانه‌ها را پر کنند.

انسجام و حرکت جمعی، راه مقابله با طراحی دشمن

سالاری مکی با اشاره به ادامه آیه شریفه «فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِیعًا» گفت: قرآن پس از دعوت به هوشیاری، بر حرکت جمعی و منسجم تأکید می‌کند؛ بنابراین امروز باید با وحدت، انسجام و حضور آگاهانه در میدان حاضر شویم.

وی بیان کرد: حضور مردم در اجتماعات مختلف، پیام روشنی برای دشمن دارد و نشان می‌دهد ملت ایران همچنان پای آرمان‌های خود ایستاده است.