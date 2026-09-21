رنجبر: جنگ اخیر تقابل تمدن غرب و گفتمان تمدن اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین نادر رنجبر، شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج، در سخنانی با اشاره به مفهوم تمدن اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران تنها با هدف ایجاد تغییر در مرزهای یک کشور شکل نگرفت، بلکه آرمان آن حرکت به سمت ایجاد تمدن اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی بود.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی تمدن اسلامی افزود: جامعه اسلامی در برهه‌ای از تاریخ، تمدنی پویا و پیشرفته از نظر علمی و فرهنگی را تجربه کرده است و دانشمندان جهان غرب نیز از طریق ارتباط با اندیشمندان مسلمان و ترجمه آثار علمی، از دستاوردهای تمدن اسلامی بهره برده‌اند.

انقلاب اسلامی گفتمانی در برابر تمدن غرب

مدیر حوزه‌های علمیه برادران استان کردستان بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران با ارائه گفتمانی جدید، نظام لیبرال دموکراسی غربی را به چالش کشید و تلاش کرد دین و معنویت را به عنوان عناصر اساسی زندگی اجتماعی و حرکت جامعه مطرح کند.

رنجبر ادامه داد: برخی تحلیل‌ها، جنگ ایران و آمریکا را صرفاً در چارچوب تقابل سیاسی و نظامی دو کشور بررسی می‌کنند، اما نگاه گسترده‌تر، این رویارویی را تقابل گفتمانی و تمدنی میان تمدن غرب و نظامی می‌داند که گفتمانی متفاوت را در برابر آن مطرح کرده است.

وی با اشاره به بحران معنویت و هویت در جوامع غربی گفت: انقلاب اسلامی تلاش کرد معنویت و دین را از حاشیه خارج کرده و به عنوان نیروی محرک جامعه مطرح کند؛ رویکردی که در برابر نگاه سکولار و انسان‌محور غرب قرار می‌گیرد.

تمدن اسلامی و چالش‌های نظام سلطه

مدیر حوزه‌های علمیه برادران استان کردستان با اشاره به نظریه‌های مطرح‌شده درباره افول تمدن‌ها عنوان کرد: برخی اندیشمندان غربی نیز درباره چالش‌های تمدن غرب و تغییرات قدرت در جهان سخن گفته‌اند و در این چارچوب، تمدن اسلامی به عنوان گفتمانی در حال شکل‌گیری مورد توجه قرار گرفته است.

رنجبر تصریح کرد: نظام سلطه تلاش می‌کند جایگاه خود را به عنوان قدرت برتر حفظ کند و انقلاب اسلامی ایران را که گفتمانی متفاوت ارائه کرده است، با چالش مواجه سازد.

وی همچنین به موضوع تهاجم فرهنگی و مسئله حجاب اشاره کرد و آن را از جمله محورهای تقابل فرهنگی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.

استقامت و شجاعت؛ لازمه مقابله با دشمن

مدیر حوزه‌های علمیه برادران استان کردستان در ادامه سخنان خود، استقامت و شجاعت را از الزامات مقابله با تهدیدهای دشمن عنوان کرد و گفت: یکی از کلیدواژه‌های مورد تأکید رهبر شهید، مقاومت بود؛ چراکه استقامت در مسیر حق می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی در برابر دشمن باشد.

وی افزود: ملت ایران در جریان جنگ اخیر، با ایستادگی و مقاومت خود نشان داد که از مسیر اعتقادی و هویتی خویش عقب‌نشینی نمی‌کند و این استقامت باید ادامه پیدا کند.

رنجبر با تأکید بر ضرورت شجاعت مسئولان و مردم در برابر دشمن اظهار کرد: مسئولان باید با شجاعت مواضع خود را بیان کنند و اجازه ندهند دشمن احساس ضعف در کشور داشته باشد؛ چراکه عقب‌نشینی در برابر نظام سلطه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشارها و اقدامات خصمانه شود.

ضرورت احیای هویت تمدنی جهان اسلام

مدیر حوزه‌های علمیه برادران استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: هدف انقلاب اسلامی، دستیابی به مرحله‌ای از رشد و بالندگی است که بتواند هویت تمدنی جهان اسلام را احیا کند و فرهنگ اسلامی را در عرصه جهانی گسترش دهد.

وی با قدردانی از ایستادگی مردم در جریان جنگ اخیر ابراز امیدواری کرد: خداوند نصرت خود را شامل حال مردم مؤمن و مقاوم کند و در آینده شاهد رشد فرهنگ اسلامی و افول فرهنگ غربی باشیم.

رنجبر در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدا و جان‌باختگان جنگ اخیر، برای ارواح طیبه آنان طلب رحمت و مغفرت کرد.