به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، حساب رسمی کاخ سفید در یوتیوب با انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی به راه اندازی ترامپ تی وی و پخش برنامه های آن از ساعت هفت عصر دوشنبه به وقت محلی اشاره کرد.

در این پست تبلیغاتی آمده است: برجسته ترین تحولات دولت ترامپ را از یک منبع واحد مشاهده کنید. بهترین ویدئوها و مهم ترین سخنان و لحظات مهم از طریق پخش شبانه روزی و ۲۴ ساعته روی آنتن خواهد بود.

ترامپ پیشتر ورود خبرنگاران سی ان ان و ام اس ناو را به کاخ سفید به اتهام انتشار اخبار دروغین ممنوع کرده بود.

روز گذشته نیز گزارش شد که سه رسانه آمریکایی پس از منع ورود خبرنگارانشان به کاخ سفید، علیه دولت دونالد ترامپ شکایت کردند و خواستار بازگرداندن دسترسی خود شدند.

سی‌ان‌ان، ام‌اس ناو و پولیتیکو روز دوشنبه در دادگاه فدرال واشنگتن از دولت ترامپ شکایت کردند. این رسانه‌ها می‌گویند لغو مجوز خبرنگاران و جلوگیری از ورود آنها به کاخ سفید، حقوق آنها بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.