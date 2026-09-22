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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۵

ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور مواصلاتی

ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور مواصلاتی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور مواصلاتی و انسداد محور غیرشریانی طالقان-هشتگرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ناصر قلی‌نیا، درباره وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در صبح سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، گفت: در محور کرج-چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز حدفاصل استاندارد تا پل فردیس ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد. محور شهریار-تهران در محدوده حدفاصل شهریار تا شهرقدس نیز با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

سرهنگ قلی‌نیا خاطرنشان کرد: محور غیرشریانی طالقان-هشتگرد در محدوده شهرک طالقان تا دوراهی فشند-آردهه همچنان مسدود است.

کد مطلب 6954544

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