انتخاب ناظران مجلس در شوراهای عالی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی مجازی امروز (سهشنبه 31 شهریور) مجلس شورای اسلامی، ناظران مجلس در چندین شورای عالی را انتخاب کردند که نتایج آن به شرح زیر است:
محمد جلالی: ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست
علی اصغر نخعیراد و غلامرضا توکل: عضو هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها
نادرقلی ابراهیمی: عضو ناظر در شورای عالی آب
محمد بیات و قاسم روانبخش: اعضای ناظر در کمیسیون ماده 10 احزاب
عباس بیگدلی و اسفندیار عبداللهی: اعضای ناظر در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
محمد میرزایی: ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
سیدعلی یزدیخواه و علی شیرینزاد: عضو ناظر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر
سید محسن موسوی زاده و محمد میرزایی: عضو در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی
علی اکبر علیزاده و سید علی یزدیخواه: اعضای ناظر در کمیته ملی پارالمپیک
امیرحسین ثابتی: عضو در هیئت نظارت بر مطبوعات
اسماعیل سیاوشی: عضو ناظر در هیئت امنای کتابخانههای عمومی کشور
بیژن نوباوهوطن و حسنعلی اخلاقی امیری: عضو در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما
علی شیرینزاد: عضو ناظر در شورای عالی ورزش و تربیت بدنی
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