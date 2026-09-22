«پایتخت ۸» متوقف نیست؛ دستمان برای قصه و ایده پر است

آرش عباسی درباره وضعیت فصل هشتم «پایتخت» و اینکه چرا هنوز به قصه منسجمی نرسیده اند به خبرنگار مهر بیان کرد: من در ماه های اخیر به طور دائم با محسن تنابنده که در تمام این سالها و در هفت فصل گذشته همواره طراح قصه بوده است، در ارتباط بوده ام.
وی که برای اجرای یک تئاتر در ایتالیا خود را آماده می کند، ادامه داد: در حال حاضر به چندین قصه بسیار خوب نیز رسیدهایم و برخلاف سری قبل، به دلیل فراغ بال و زمان بیشتر، عجلهای نداشتیم. حتی در مدتی که خارج از ایران بودم از راه دور با تنابنده ارتباط داشتم و ایدههای مختلف را با یکدیگر مطرح می کردیم.
این نویسنده با تأکید بر اینکه «پایتخت» برای گروه سازنده اهمیت زیادی دارد، گفت: پایتخت برندی است که حداقل ۱۶ سال از عمرش میگذرد و تقریباً نمیتوانیم سریالی نام ببریم که این همه سال دوام آورده باشد و همیشه مخاطب منتظرش باشد که ساخته شود. از این حیث حساسیتهای خودمان در وهله اول بسیار بیشتر از دیگران است و طبیعی است که تا جایی که ممکن باشد روی ایدههای مختلف کار میکنیم.
عباسی درباره میزان پیشرفت قصههای فصل هشتم نیز عنوان کرد: همانطور که گفتم ایده ها و قصه های مختلفی مطرح شده است و هر زمان که به طور جدی از ما بخواهند چند روز بعد نگارش فیلمنامه به شکل جدی شروع می شود و قصه فصل جدید به نتیجه خواهد رسید.
وی با اشاره به ادامه گفتگوهای خود و محسن تنابنده گفت: ما طی یک سال گذشته درباره قصههای جدید، شخصیتها و اتفاقاتی که میتواند در فصل بعدی مورد استفاده قرار گیرد، بارها صحبت کرده ایم.
عباسی درباره موضوعات احتمالی فصل هشتم نیز گفت که هنوز قصه مشخصی به عنوان محور اصلی انتخاب نشده است.
این نویسنده و کارگردان تئاتر یادآور شد: در این ۲ سالی که از «پایتخت» می گذرد جهان و به ویژه کشور پر از اتفاق بوده است و همه اینها انسان را ترغیب میکند به سمتشان برود و کار کند.
وی در پایان بیان کرد: پروژه «پایتخت» نه تنها تعطیل نشده است که در حال فعالیت هستیم و ایدههای مختلفی نیز برای کار کردن داریم. اصلا مسئله ما ایده نیست چون مدتهاست با همفکری یکدیگر کار میکنیم و فکر میکنم برای «پایتخت ۸» بسیار دستمان پر است.
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