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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

وزیر ارتباطات ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت

وزیر ارتباطات ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت

وزیر ارتباطات در پی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، با صدور پیامی این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، بیت مکرم ایشان و عموم ارادتمندان آن عالم وارسته تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ متن کامل پیام سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثُلِمَفِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْ ءٌ"
"هرگاه مومن عالمی از دنیا رود، رخنه‌ای در اسلام افتد که هیچ‌چیز آن را جبران نمی‌کند."

ارتحال تأسف‌بار حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، فقیه عالی‌مقام، مرجع اخلاق‌مدار و عالم وارسته و برجسته، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جامعه دینی ایران است.

این مصیبت را به بیت مکرم ایشان، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و عموم ارادتمندان آن عالم ربانی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و رحمت واسعه الهی را برای ایشان و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم.

سیدستار هاشمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

کد مطلب 6954755
مهتاب چابوک

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