محققان زیر دریا مزرعه خورشیدی ساختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، در این مرزعه سیستم های فتوولتائیک مبتنی بر پروسکایت در عمق ۱۰ متری دریا فعالیت می کنند.

این پنل های زیر آبی باتری ها و یک پنل ال ای دی را روشن کردند و نشان دادند انرژی خورشیدی را می توان حتی در گرگ‌ومیش کم‌نور آبی‌سبز اقیانوس برداشت کرد. گروهی از محققان دانشگاه Yunnan این تحقیق را انجام داده اند. دستاورد مذکور بر یک مانع قدیمی غلبه کرده است؛ نور خورشید زیر آب به سرعت محو می شود و سلول های خورشیدی سیلیکونی معمول برای طیف محدودی که باقی می ماند، مناسب نیستند.

در عمق ۱۰ متری سطح آب، فقط ۱۰ درصد نور خورشید نفوذ می کند. نور سرخ نیز که سلول های سیلیکونی در آن بهترین عملکرد را دارند، به طور کامل جذب می شوند.

محققان سلول‌های خورشیدی پروسکایت هالید سرب با شکاف باند وسیع حدود ۱.۹۶ الکترون‌ولت را انتخاب کردند که با نور آبی-سبز زیر آب مطابقت دارد. پروسکایت را می توان تنظیم و در نور کم بهتر کار کرد. اما در آب دریا این ماده به دلیل خوردگی، فشار، مشکلات بسته بندی و نشت احتمالی سرب، بی ثبات می شود.

پژوهشگران برای برطرف کردن این موضوع PHMG را به عنوان یک افزودنی کریستالیزه کردن، اضافه کردند تا سلول های خورشیدی در آب دریا با ثبات تر شوند.

ژانگ ون هوا از دانشگاه یونان در این باره می گوید: سلول های خورشیدی زیر آبی پیشین روی آب های بسیار کم عمق دو متر یا کمتر متمرکز بودند که برای کاربردهای واقعی کارآمد نیست. این تحقیق نشان دهنده نخستین اعتبارسنجی عملکردی سلول‌های خورشیدی غوطه‌ور را ارائه می‌دهد که عملا در عمق آب تا حدود ۱۰ متر کار می‌کنند.

تست های آزمایشگاهی که نور خورشید در عمق ۱۰ متر شبیه سازی شده بود، یک سلول خورشیدی کوچک ۰.۰۸۹۵ سانتیمتری مربعی به کارآمدی انتقال نیرو ۳۴.۷۱ درصد رسید. یک ماژول بزرگتر به ابعاد ۲۸.۷۹ سانتیمتری مربع کارآمدی انتقال نیرو ۲۹.۴ درصدی ثبت کرد که نشان می دهد حتی نور ضعیف را نیز می توان به طور کارآمد استفاده کرد.