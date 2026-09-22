به گزارش خبرنگار مهر، احسان قبول، رئیس مرکز همکاریهای بینالمللی وزارت علوم، امروز در آیین معرفی و بررسی کتاب «دانشگاه و خیر مؤثر» با اشاره به جایگاه نیکوکاری در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: وقتی از نیکوکاری سخن میگوییم، بخشی از تفکرات کهن ما نمود پیدا میکند. نخستین اثری که به زبان فارسی نو و اصطلاحاً دری پدید آمد و در اختیار ما قرار دارد، شاهنامه است و در آغاز آن نیز بر ماندگاری نام انسان از طریق دلیری، آبادانی و دانایی تأکید شده است.
تبدیل تجربه نیکوکاری به یک مدل اجرایی
وی با اشاره به کتاب «دانشگاه و خیر مؤثر» اثر عبدالرضا باقری افزود: این کتاب به یکی از مسائل مهم در فرایند ساختارسازی و سازمانبخشی کشور پرداخته است. داستان این کتاب از سال ۱۳۷۸ و زمانی آغاز میشود که دکتر باقری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بودند و در یکی از خوابگاههای خودگردان و خارج از دانشگاه اتفاقی رخ داد که مسئولیت مستقیم آن بر عهده دانشگاه نبود.
رئیس مرکز همکاریهای بینالمللی وزارت علوم ادامه داد: باقری در آن زمان به این اندیشه رسید که دانشگاه چگونه میتواند فراتر از مسئولیتهای رسمی خود عمل کند. از همین رو به سراغ نیکوکاران و افراد خوشنام شهر رفت و از آنان خواست در کنار یکدیگر بیندیشند که چگونه میتوان جریان نیکوکاری موجود در حوزههای مختلف را به سمت حمایت از دانشگاه و دانشجویان هدایت کرد.
قبول گفت: از همین نقطه، ۲۵۰۰ تخت خوابگاهی و ۹ مجموعه کارگاهی شکل گرفت و افرادی همچون مصلی نژاد نیز در این فرایند نقشآفرینی کردند.
وی با بیان اینکه دکتر باقری در این کتاب تجربه عملیاتی خود را به یک مدل مفهومی تبدیل کرده است، افزود: مسئله این است که چگونه یک اقدام که یک بار در یک مکان و زمان اتفاق میافتد، میتواند تبدیل به یک تفکر، فرایند، الگو و در نهایت یک نظام و ساختار شود.
ضرورت توجه دانشگاهها به مدل نیکوکاری دانشگاه فردوسی
رئیس مرکز همکاریهای بینالمللی وزارت علوم تصریح کرد: این کتاب نخستین کتابی است که فرایند تبدیل اندیشه نیکوکاری دانشگاهی و فعل نیکوکاری دانشگاهی را به یک نظام، ساختار و مدل تبدیل میکند.
قبول ادامه داد: به گمان من هر دانشگاهی باید در پیوست فعالیتهای دانشجویی و فرهنگی خود، مدل مطرحشده در این کتاب را مدنظر قرار دهد و متناسب با مقتضیات دانشگاه و زیستبوم خود، آن را به یک مدل اجرایی در منطقه خودش تبدیل کند.
نیکوکاری برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان
وی با اشاره به فعالیت بنیاد حامیان دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: فعالیت این بنیاد به رفع نیازهای اساسی دانشجویان محدود نمانده و کتاب به این مسئله نیز پرداخته است که پس از رفع نیازهای اساسی دانشجویان، از جمله مسائل مربوط به خوراک، غذا و ثبتنام، چگونه میتوان از دانشجویان نخبه حمایت کرد و اجازه نداد این افراد بهراحتی مهاجرت کنند.
رئیس مرکز همکاریهای بینالمللی وزارت علوم افزود: این بنیاد تلاش میکند پیش از آنکه دانشجو از کشور خارج شود، این ایده را به او منتقل کند که اگر ایدهای دارد و میخواهد آن را در فراسوی مرزها محقق کند، در همین کشور نیز نیکوکارانی وجود دارند که میتوانند از او حمایت کنند تا ایدهاش در همین دانشگاه، شهر و کشور به محصول تبدیل شود.
حرکت نیکوکاری به سمت فناوری و نوآوری
قبول با تأکید بر ضرورت جهتدهی جدید به نیکوکاری گفت: نیکوکاری امروز باید به سمت حوزه فناوری و نوآوری سوق پیدا کند. نیکپذیران صرفاً دانشجویان نیازمند نیستند، بلکه افرادی هستند که ایده، استعداد و ظرفیتی دارند و احساس میکنند این ظرفیت در کشور نمیتواند به منصه ظهور برسد و محقق شود.
وی همچنین به موضوع ایجاد زیستبوم نیکوکاری اشاره کرد و گفت: بخش پایانی این کتاب به مسئله چگونگی جذب نیکوکاران پرداخته و مدلهای مختلفی در این زمینه ارائه شده است.
گسترش فرهنگ نیکوکاری از فرد به خانواده و نسلهای مختلف
رئیس مرکز همکاریهای بینالمللی وزارت علوم افزود: گاهی افرادی در دوران کهولت به نیکوکاری روی میآورند و گاهی نیز افراد به یاد یکی از عزیزان از دسترفته خود اقدام به نیکوکاری میکنند، اما نوع جدیدی از نیکوکاری نیز در حال شکلگیری است که در آن یک خانواده و خاندان به صورت مستمر و در طول نسلهای مختلف به این امر میپردازند.
قبول با اشاره به مسئولیت خود در وزارت علوم و مرکز همکاریهای بینالمللی اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که بر پایه این کتاب و تفکر مطرحشده از سوی دکتر باقری، این مدل را در یونسکو مطرح کنیم و به هر حال این مدل و اندیشه را در مدارس افغانستان، دانشگاههای افغانستان و کشورهای منطقه که نیازمند نیکوکاران خود هستند، گسترش دهیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که این تفکر و اندیشه بهزودی به یک الگوی منطقهای تبدیل شود.
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