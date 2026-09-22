به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، مراسم بیست‌ونهمین سالگرد تأسیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، روز جمعه سوم مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. این برنامه با حضور اعضا، پیشکسوتان و علاقه‌مندان به طراحی گرافیک برگزار خواهد شد و حضور برای عموم آزاد است.

در این مراسم، پنل تخصصی «طراحی در شرایط بحران» به‌عنوان بخش اصلی برنامه برگزار می‌شود. این پنل با حضور متخصصانی از حوزه‌های مختلف، به بررسی بحران‌های مختلف حرفه طراحی گرافیک و ارائه راهکارهایی برای عبور از شرایط کنونی اختصاص دارد. ایجاد همدلی و امید در میان طراحان و ارائه تحلیل‌های کارشناسی از شرایط موجود، از اهداف برگزاری این پنل است.

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در مهر ۱۳۷۶ با همت زنده‌یاد مرتضی ممیز و جمعی از پیشکسوتان این حرفه تأسیس شد و از سال ۱۳۸۱ به عضویت شورای جهانی دیزاین (ico-D) درآمده است. این انجمن امروز با صدها عضو رسمی، یکی از معتبرترین نهادهای صنفی طراحی گرافیک در منطقه به شمار می‌رود. طراحی پوستر این رویداد را علیرضا عسکری‌فر بر عهده داشته است.