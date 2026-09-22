به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص)، به مناسبت رحلت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ"

رحلت جانکاه مرجع عالیقدر عالم تشیع و استوانه فقاهت، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (ره)، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره حوزه‌های علمیه و شیعیان جهان وارد ساخت.

این عالم ربانی و مرجع والامقام، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و پاسداری از حریم فقاهت سپری نمود و منشأ خدمات ماندگار علمی و معنوی به اسلام و حوزه علمیه قم بود.

آن فقیه بصیر، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با تعطیل کردن دروس حوزوی و صدور اعلامیه‌ها، از نهضت امام خمینی (ره) پشتیبانی کرد و پس از پیروزی انقلاب نیز همواره در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی حاضر بود.

حضور مجاهدانه و دیرینه ایشان در همراهی با امامین کبیر و شهید انقلاب و دفاع صادقانه از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برای همیشه ماندگار و سند افتخار بیت شریف فقاهت است.

اینجانب، این مصیبت سنگین را به محضر مقدس حضرت بقیه‌الله الاعظم (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای(مد ظله العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت معزز ایشان و عموم ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم.

خداوند متعال روح مطهرش را با اجداد طاهرینش محشور، و به خاندان و مقلدین معزز ایشان و عموم مردم مسلمان ایران صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص)

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی