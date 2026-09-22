به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: تقارن آغاز چهل و ششمین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با سالروز رحلت غریبانه کریمه اهلبیت، حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)، یادآور پیوند ناگسستنی مکتب ایثار و شهادت با فرهنگ اصیل ولایتمداری، بصیرت و هجرت در راه حق است.
وی افزود: سی و یکم شهریورماه، نقطه عطف تبلور اراده ملتی است که با دست خالی اما با قلبی سرشار از ایمان، هیمنه استکبار جهانی را در هم شکست.
فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به شرایط ویژه هفته دفاع مقدس امسال، ادامه داد: آنچه طلیعه هفته دفاع مقدس امسال را از ادوار گذشته متمایز میسازد، جای خالی و فراق جانسوز قافلهسالار این حرکت عظیم الهی به سوی قله است؛ چرا که امسال برای نخستین بار این ایام حماسهساز را بدون حضور پربرکت «امام و رهبر شهیدمان، آن پیر فرزانه انقلاب» گرامی میداریم.
موحد تصریح کرد: هرچند فقدان آن وجود مبارک و آسمانی، داغی بزرگ بر دلهای ما نهاده است، اما مکتب و اندیشه او امروز زندهتر و پویاتر از همیشه در رگهای این ملت جریان دارد.
وی انتخاب شعار محوری «لبیک یا خامنهای» برای هفته دفاع مقدس امسال را تجدید عهدی تاریخی دانست و گفت: این شعار فریادی برخاسته از عمق جان ماست تا به عالم ثابت کنیم پرچم ولایت در این کشور هرگز بر زمین نخواهد ماند و راه آن رهبر شهید با اقتدار، بصیرت و صلابت ادامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به جنگهای ترکیبی و شناختی دشمن، خاطرنشان کرد: تجربه به روشنی ثابت کرده است که ترویج تفکر و فرهنگ دفاع مقدس، اصلیترین و قطعیترین عامل مصونساز برای کشور است.
موحد ادامه داد: نهادینه کردن روحیه مقاومت، خودباوری و جانفدایی که میراث گرانبهای هشت سال ایستادگی و یادگار مکتب آن پیر فرزانه است، جامعه ما را در برابر هرگونه تهدید و توطئهای واکسینه خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از پیام خود ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه (س) و ادای احترام به روح پرفتوح معمار کبیر انقلاب (ره)، رهبر فرزانه و شهیدمان و بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید سرافراز استان مازندران، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را به خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و مردم استان مازندران تبریک و تعزیت گفت.
فرمانده سپاه کربلا مازندران در پایان تأکید کرد: با خدای خود عهد میبندیم که دوشادوش مردم عزیز، تا آخرین قطره خون پاسدار حریم ولایت باشیم و این پرچم مقدس را به دست صاحب اصلیاش، حضرت بقیهالله الاعظم (عج) برسانیم.
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