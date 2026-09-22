بررسی راهکارهای مدیریت سیلاب در سایت ۸۰ هکتاری مسکن بردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح سه‌شنبه در این بازدید اظهار کرد: راهکارهای مدیریت و تخلیه سیلاب و روان‌آب‌ها در زمان وقوع بارندگی‌های شدید و تأثیر آن بر شهر بردستان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: در نشست تخصصی برگزارشده در محل پروژه، ضمن بررسی موانع و مسائل موجود، دیدگاه‌های کارشناسی درباره نحوه هدایت روان‌آب‌ها و کاهش مخاطرات ناشی از سیلاب مطرح و جمع‌بندی لازم برای پیگیری موضوع انجام شد.

کشوریان خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف کاهش خطرات احتمالی سیلاب، رفع موانع اجرایی و تسریع در روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بردستان انجام شده است.

بازدید میدانی و نشست تخصصی بررسی وضعیت سایت ۸۰ هکتاری نهضت ملی مسکن بردستان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر و جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار شد.

در این بازدید و نشست تخصصی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان دیر، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان و جمعی از مدیران، کارشناسان، مشاوران فنی و مسئولان مرتبط با اجرای طرح حضور داشتند.