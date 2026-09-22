۴۸ هزار بازمانده از تحصیل به مدرسه بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیمزاده، با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر مهارتآموزی دانشآموزان، اظهار داشت: در هر پایه دوره ابتدایی بر یک مهارت مورد نیاز متناسب با سن دانشآموزان تمرکز شده است. بر این اساس، پایه اول «ادب»، پایه دوم «نظم»، پایه سوم «مسئولیتپذیری در مصرف درست انرژی»، پایه چهارم «همدلی»، پایه پنجم «جرأتورزی» و پایه ششم «تابآوری» است.
وی افزود: این مهارتها به صورت عملی و در قالب فعالیتهای آموزشی دنبال میشود تا دانشآموزان بتوانند آموختههای خود را در زندگی واقعی به کار بگیرند. همچنین برنامه «سواد تربیتی والدین» و طرح «مادران تابآور» به صورت پایلوت در استان بوشهر دنبال شده است.
حکیمزاده با اشاره به وضعیت ثبتنام دانشآموزان اظهار کرد: حدود ۹۹ درصد دانشآموزان دوره ابتدایی به صورت غیرحضوری و از طریق مدیران مدارس ثبتنام شدهاند و بیش از ۹۸ درصد کلاس اولیها نیز ثبتنام قطعی شدهاند.
وی درباره بازماندگان از تحصیل گفت: سال گذشته ۱۴۰ هزار و ۵۶۲ کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شدند که بیشترین آمار مربوط به سیستان و بلوچستان، شهر تهران، خراسان رضوی و خوزستان بود و بیشترین تعداد نیز با ۵۴ هزار و ۴۴۵ نفر مربوط به پایه اول ابتدایی بود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: ۴۱ هزار و ۷۱۲ نفر از این افراد خارج از کشور و همراه خانوادههای خود از کشور خارج شده بودند و حدود ۱۸ هزار و چند صد نفر نیز دارای معلولیتهای شدید بودند. از باقیمانده این آمار، ۴۸ هزار نفر شناسایی و به مدرسه بازگردانده شدند.
وی ادامه داد: ۵۵.۴۵ درصد بازماندگان از تحصیل پسر و ۴۴.۵۵ درصد دختر هستند. بیماری صعبالعلاج یا مشکلات شدید روحی و روانی ۴ هزار و ۴۴۹ نفر، مسائل فرهنگی و ممانعت اولیا از تحصیل ۴ هزار و ۷۰۶ مورد، کودکان استثنایی آموزشناپذیر ۲ هزار و ۵۴۱ نفر و فقر مالی خانواده ۲ هزار و ۴۹۱ مورد را شامل میشد.
حکیمزاده افزود: ترس از مدرسه و وابستگی به والدین ۲ هزار و ۱۷۷ مورد، بدسرپرستی یا بیسرپرستی ۲ هزار و ۷۰ نفر و همچنین تحصیل در مدارس دینی، مراکز غیرمجاز، اشتغال به کار کودک و فوت کودکان از دیگر دلایل شناساییشده بود. ۷۱۷ کودک فوتشده نیز در آمار اولیه بازماندگان قرار گرفته بودند.
هیچ کودکی نباید به دلیل نداشتن مدارک از تحصیل محروم شود
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: سیاست وزارت آموزش و پرورش این است که هر کودکی که در ایران حضور دارد، حق آموزش داشته باشد و هیچ دانشآموزی به دلیل نداشتن مدارک هویتی از ثبتنام محروم نشود.
وی افزود: سال گذشته برای کودکانی که مدارک هویتی نداشتند، امکان ثبتنام موقت فراهم شد و پس از آن برای آنها مجوز لازم دریافت شد. امسال نیز این موضوع در دستورالعمل ثبتنام پیشبینی شده است.
حکیمزاده درباره دانشآموزان اتباع نیز گفت: دستورالعمل ثبتنام ابلاغ شده و بر تسهیل ثبتنام کودکان اتباع تأکید شده است؛ با این حال به دلیل نبود مخرج آماری مشخص و جابهجایی جمعیت اتباع، فعلاً امکان ارائه درصد دقیق وجود ندارد.
مشارکت مالی خانوادهها باید داوطلبانه باشد
وی درباره دریافت وجه از خانوادهها گفت: مشارکت خانوادهها در مدارس باید کاملاً داوطلبانه باشد و ثبتنام، دریافت کارنامه یا کتاب نباید به پرداخت وجه مشروط شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: موارد تخلف به صورت هفتگی از سوی مرکز ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات رصد و گزارش میشود و خانوادهها میتوانند موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اعلام کنند.
وی ادامه داد: هدف این است که خانوادهها به عنوان پشتیبان در برنامهریزی و تصمیمگیری مدرسه مشارکت کنند، نه اینکه صرفاً برای پرداخت پول وارد مدرسه شوند.
حکیمزاده با اشاره به وضعیت سرانه مدارس اظهار کرد: نسبت بودجه پرسنلی به بودجه کل آموزش و پرورش از ۹۸ درصد به ۹۲ درصد کاهش یافته است که به گفته وی، به معنای افزایش سهم منابع قابل استفاده برای سرانه مدارس، کیفیتبخشی و سایر امور آموزشی است.
وی همچنین از حمایت ویژه از مدارس عشایری خبر داد و گفت: برای نخستینبار سرانه سهبرابری مدارس عشایری پرداخت شده و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات و امکانات میان مدارس عشایری توزیع شده است.
اجرای برنامه درسی جدید در ۲۰۰ مدرسه
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تحول در برنامه درسی گفت: برنامه درسی جدید پایه اول ابتدایی سال گذشته در هشت مدرسه به صورت آزمایشی اجرا شد و امسال در ۲۰۰ مدرسه در سراسر کشور اجرا میشود.
وی افزود: رویکرد جدید بر پرورش خلاقیت، مهارتهای تفکر، مشارکت فعال دانشآموز و فاصله گرفتن از روشهای سنتی آموزش متمرکز است. همچنین سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، کار روی پایه دوم را آغاز کرده است.
حکیمزاده تأکید کرد: تحول در آموزش و پرورش باید تدریجی و مبتنی بر اجرای آزمایشی و ارزیابی باشد و نمیتوان تغییرات آموزشی را به صورت ناگهانی اجرا کرد.
هوماسکول در ایران تابع نظام رسمی است
وی درباره آموزش در خانه یا «هوماسکول» گفت: در ایران آموزش در خانه باید در چارچوب نظام رسمی و فرآیندهای تعیینشده انجام شود و خانواده نمیتواند بدون طی مراحل رسمی، آموزش فرزند خود را به صورت مستقل بر عهده بگیرد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: خانوادهای که میخواهد متولی آموزش فرزندش در خانه باشد، باید موضوع را به نهادهای رسمی اعلام کند، شرایط لازم را داشته باشد و دانشآموز نیز تحت ارزیابی و آزمون قرار گیرد. در صورت احراز نشدن صلاحیت یا پایین بودن سطح آموزشی، نهادهای رسمی میتوانند در روند آموزش مداخله کنند.
حکیمزاده تأکید کرد: ایجاد مراکز آموزشی بدون مجوز و ارائه آموزش با تعاریف شخصی، مورد تأیید نظام رسمی نیست و گزارشهایی از آسیبهای ناشی از فعالیت برخی مراکز غیرمجاز به آموزش و پرورش رسیده است.
وی در پایان گفت: حضور بیش از ۱۶ میلیون دانشآموز در مدارس کشور نشان میدهد نظام رسمی آموزش همچنان بخش اصلی آموزش کودکان را بر عهده دارد و نمیتوان برخی موارد یا تبلیغات را به معنای کنار گذاشته شدن این نظام از سوی خانوادهها دانست.اگر بخواهی، میتوانم همین نسخه را یک مرحله خبریتر و فشردهتر کنم؛ در حد گزارشی که مستقیم برای انتشار در مهر مناسب باشد و تیتر و لید هم برایش بزنم.
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