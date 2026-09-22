روایت هجرت بانویی از خاندان عصمت که قم را به جهان شهر تمدنی تبدیل کرد

خبرگزاری مهر- گروه استانها- محدثه نجف زاده: در تاریخ روزهایی وجود دارد که زمان گویی برای سوگواری توقف میکند و تین روزها آسمان و خاکِ این سرزمین نیز در سوگ زیور خاندان نبوی عزادار است.
امروز روایتگر لحظاتی هستیم که در آن نسیم حریم پاک فاطمه معصومه (س) بوی دوری از پیراهن یوسف میدهد، روایتی از سفری که هدفش رسیدن به حضور برادر و امام بود، اما به مقصد ابدی در پیشگاه الهی ختم شد.
داستان از جایی آغاز شد که بانوی ما برای زیارت برادر بزرگوارش امام رضا (ع) عزم سفر کرد و تصمیم گرفت برای وصال محبوب از میان سختیها و مسیرهای دشوار بگذرد.
حضرت معصومه (س) در مسیر حرکت با قلبی سرشار از معرفت و در حالی که در پی پیوند میان شیعیان و امام زمان خویش بود، به سمت خراسان روانه شد و این سفر سفری بود از دل مدینه به سوی روشنایی رضوی، سفری که هر قدمش گویی با ذکر خدا و عشق به مولا و امام زمین را تبرک میکرد.
تاریخ روایت میکند که در مسیر این سفر مقدس سایه سنگین ستم عباسیان بر سر این بانوی والامقام سنگینی میکرد و حاکمان وقت با ترس از گسترش ارادت مردم به خاندان علی (ع) میکوشیدند راه را بر این بانوی پرنور ببندند.
آنها نفهمیدند که با بستن راههای مادی راه اتصال قلبها به نور ولایت را نمیتوان بست و حضرت معصومه (س) در میانهی این فشار کمر خم نکرد و با استقامت در مقابل زورگویان و تسلیم در برابر مشیت الهی تجلی حقیقی صبر و شکیبایی شد.
زمانی که از بیماری و رنج سفر خسته شده بود آن لحظه فرا رسید و بانویی که تمام عمر را در عبادت و یاد خدا سپری کرده بود، در میانهی غربت و در حالی که هنوز به مولا و برادرش نرسیده بود به ضیافت ابدی پروردگار فراخوانده شد.
لحظه وفات شهادت گونه ایشان سوگ عظیمی برای تمام شیعیانی بود که در آن لحظه نوری از نور آلمحمد (ص) را در میانهی راه از دست داده بودند.
مشیت الهی این بود اگرچه جسم مبارک ایشان در میانه راه رحلت کرد، اما خداوند این بانوی بزرگ را در نقطهای از ایران قرار داد که از آن پس، به کانون توجه دینداران و پناهگاه دلهای بیقرار تبدیل گردد و خود عاملی برای گردآمدن عاشقان ولایت و امامت در کنار هم باشد.
مزار ایشان در شهر قم قلب تپنده ایمان در ایران و جهان است و ایشان که در سفر با غربت روبرو شد، امروز در خانهای که با اشکهای مؤمنان بنا شده در نهایت عزت و شکوه در میان شیعیان جای گرفته است.
وقتی نام «فاطمه معصومه»( س) بر زبان میآید الگوی کامل وفاداری و ولایت پذیری و آرامش و قدرت در مقابل دیدگان نمایان می شود، چرا که ایشان با وجود تمام رنجها توانست تا ابدیت راه رسیدن به امام را برای ما روشن نگه دارد.
سلام بر تو ای بانوی پاک و سلام بر تو ای که غربتت مایه عزت ماست
هجرت حضرت فاطمه معصومه (س) هجرتی سرنوشت ساز در تاریخ تشیع است
حجتالاسلام حاجیان قمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقام علمی و معنوی حضرت فاطمه معصومه (س) توسط چهار امام معصوم مورد مدح و تعریف قرار گرفته است و زیارت نامهای که در زمان زیارت مزار مطهر ایشان قرائت میکنیم، از ناحیه امام معصوم (ع) وارد شده است که در این خصوص موارد مشابه بسیار کم است.
این استان حوزه تصریح کرد: وجود نورانی حضرت فاطمه معصومه (س) در چند روایت به عنوان راوی نقل شده است و در مجموع روایات بیان شده از ایشان خانمهایی حضور دارد که این احادیث به احادیث فاطمیات مشهور شده است و ایشان همچنین با وجود سن کم پاسخگوی سوالات علمی و شرعی مراجعین بودند.
وی افزود: ما در تاریخ اسلام نمونههای بسیاری از هجرت افراد داشتهایم و در بعضی موارد بر اساس آیات و روایات تأکید به هجرت شده است اما همه این موارد از جانب آقایان بوده است و لذا هجرت ایشان از مدینه به سمت خراسان منشأ بسیاری از تحولات در آینده تشیع و جهان اسلام بود.
این پژوهشگر تاریخ اسلام با اشاره به اینکه
عابده بودن حضرت معصومه (س) به شما های مختلف نقل شده است، گفت: پس از ورود به شهر مقدس قم و اسکان در بیت النور امروزی، تمام طول هفده روز اقامت آن حضرت به عبادت گذشت و حیای مثالزدنی کریمه ایشان از شروع هجرت تا روزهای پایانی در قم چنان بود که غیر از محارم و خانمها هیچکس چهره شریف آن حضرت را مشاهده نکرد.
به گفته حاجیان قمی حضرت فاطمه معصومه (س) دارای کرامات زیادی است و بسیاری از مراجع تقلید و علمای وارسته برای گره گشایی از مشکلات و امورات علمی و معنوی به ایشان متوسل می شدند.
نظر شما