تأکید معاون عمرانی استاندار هرمزگان بر اجرای الزامات کاهش مصرف انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه ساختمان سبز استان هرمزگان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد و راهکارهای توسعه ساختمان‌های سبز و ارتقای بهره‌وری مصرف آب و انرژی در استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور نمایندگان شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره‌کل دفتر امور شهری و شوراها و دفتر فنی استانداری برگزار شد، ظرفیت‌های اجرایی و راهکارهای تحقق اصول ساختمان سبز در پروژه‌های ساختمانی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان در این نشست با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب و برق و کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان، اظهار کرد: توجه به الگوی ساخت‌وساز کم‌مصرف و استفاده از راهکارهای نوین برای افزایش بهره‌وری انرژی باید به یکی از محورهای جدی در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های ساختمانی استان تبدیل شود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ساختمان سبز استان، هدف از راه‌اندازی این کارگروه را ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و فراهم کردن بستر اجرایی برای تحقق الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان افزود: اجرای اصول ساختمان سبز نیازمند همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و تخصصی است و باید با ایجاد یک سازوکار منسجم، زمینه حرکت ساختمان‌های استان به سمت کاهش مصرف آب و انرژی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع فراهم شود.

در ادامه این نشست، اعضای کارگروه ساختمان سبز استان هرمزگان، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای موجود برای توسعه ساختمان‌های سبز و ارتقای بهره‌وری مصرف آب و انرژی در ساختمان‌های استان را بررسی و درباره نحوه همکاری و پیگیری موضوعات مرتبط به تبادل نظر پرداختند.