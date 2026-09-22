رازیانی: روایت دفاع مقدس باید با زبان نسل امروز بازآفرینی شود

حجتالاسلام برومند رازیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از مقاطع مهم و تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران است که در آن بخشهای مختلف جامعه در شرایط دشوار، مسئولیت خود را در قبال کشور و مردم ایفا کردند و آثار این حضور و همراهی همچنان در جامعه قابل مشاهده است.
وی افزود: آنچه از دوران دفاع مقدس برای نسلهای آینده باقی مانده، تنها مجموعهای از خاطرات مربوط به یک دوره تاریخی نیست، بلکه تجربهای اجتماعی از ایستادگی، فداکاری، همکاری و احساس مسئولیت در برابر یک تهدید بزرگ است که میتوان از آن برای تقویت بسیاری از ارزشهای اجتماعی در جامعه امروز بهره گرفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان کرد: یکی از مهمترین وظایف در هفته دفاع مقدس، فراهم کردن زمینهای برای شناخت دقیقتر این دوره است و در این مسیر باید تلاش شود روایتها مستند، قابل اتکا و متکی بر خاطرات و اسناد معتبر باشد تا نسل جوان بتواند تصویری واقعیتر از شرایط آن دوران و نقش مردم در آن به دست آورد.
نقش مردم کردستان در روایت دفاع مقدس
حجتالاسلام رازیانی با اشاره به تجربه مردم کردستان در سالهای دفاع مقدس ادامه داد: مردم این استان در مقاطع مختلف تاریخی با شرایط پیچیدهای مواجه بودهاند و روایت حضور، مقاومت و همراهی آنان در دوران دفاع مقدس از بخشهای مهم تاریخ اجتماعی کردستان به شمار میرود.
وی گفت: این بخش از تاریخ باید با دقت بیشتری برای نسل جدید روایت شود و ظرفیتهای فرهنگی استان، خاطرات رزمندگان، خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان و همچنین اسناد موجود میتواند در شکلگیری یک روایت جامع و مستند مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: نباید اجازه دهیم روایت دفاع مقدس صرفاً به مناسبتهای تقویمی محدود شود؛ بلکه لازم است این تجربه تاریخی در طول سال و در قالبهای مختلف فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانهای برای مخاطبان بازگو شود.
روایت دفاع مقدس با زبان نسل جوان
رازیانی با تأکید بر ضرورت توجه به شیوه ارتباط با نسل جوان اظهار کرد: نسل امروز پرسشها، دغدغهها و شیوه دریافت اطلاعات متفاوتی دارد و اگر قرار است مفاهیم دفاع مقدس برای این نسل قابل فهم و اثرگذار باشد، باید در نحوه روایت و ابزارهای انتقال پیام نیز متناسب با این شرایط عمل کنیم.
وی افزود: استفاده از ظرفیت رسانههای نوین، تولید محتوای مستند، گفتوگو با شاهدان و رزمندگان، ثبت خاطرات خانوادههای ایثارگران و بهرهگیری از زبان هنر میتواند به انتقال بهتر این مفاهیم کمک کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: هدف از بازخوانی دفاع مقدس، صرفاً یادآوری اتفاقات گذشته نیست، بلکه باید بتوان از این تجربه برای تقویت مفاهیمی مانند مسئولیتپذیری، همدلی، فداکاری، خدمت به مردم و احساس تعلق به جامعه در میان نسل جوان استفاده کرد.
مسجد و تشکلهای مردمی ظرفیتهای مهم فرهنگی
حجتالاسلام رازیانی با اشاره به ظرفیت مساجد و مجموعههای مردمی گفت: مساجد، هیئتها، تشکلهای فرهنگی و گروههای مردمی میتوانند نقش مهمی در انتقال تجربههای دفاع مقدس داشته باشند، زیرا ارتباط مستقیم با مردم و بهویژه نسل نوجوان و جوان دارند.
وی ادامه داد: اگر این ظرفیتها در کنار رسانهها، فعالان فرهنگی، مراکز آموزشی و خانوادهها قرار گیرند، امکان شکلگیری یک جریان مستمر برای معرفی میراث دفاع مقدس فراهم میشود.
رازیانی افزود: گفتوگوی میان نسلها یکی از راههای مؤثر برای انتقال تجربههای تاریخی است و باید شرایطی فراهم شود که جوانان بتوانند بدون واسطه با رزمندگان، خانوادههای شهدا و دیگر شاهدان آن دوران گفتوگو کنند و پرسشهای خود را مطرح کنند.
تجربه دفاع مقدس و همبستگی اجتماعی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: تجربههای تاریخی ملت ایران در مواجهه با شرایط دشوار نشان داده است که همبستگی اجتماعی و همراهی مردم از عوامل مهم عبور از بحرانهاست.
وی اظهار کرد: در جنگ رمضان نیز حضور و همراهی مردم را میتوان در چارچوب همین تجربه اجتماعی مورد توجه قرار داد و این موضوع نشان میدهد که ارزشهایی مانند همدلی، مسئولیتپذیری و کمک به یکدیگر همچنان در شرایط دشوار اهمیت دارند.
حجتالاسلام رازیانی اضافه کرد: بازخوانی دفاع مقدس باید فرصتی برای تقویت همین سرمایه اجتماعی باشد و در کنار بیان رشادتها و فداکاریهای رزمندگان، نقش خانوادهها، مردم، گروههای مردمی و همه کسانی که در آن دوران بخشی از مسئولیتهای جامعه را بر عهده داشتند نیز دیده شود.
حفظ خاطرات دفاع مقدس مسئولیتی برای امروز
وی با تأکید بر ضرورت ثبت و حفظ خاطرات دفاع مقدس گفت: با گذشت زمان، بخشی از شاهدان مستقیم این دوران در میان ما نیستند و همین مسئله اهمیت ثبت خاطرات و اسناد را بیشتر میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: هر خاطرهای که به صورت دقیق و مستند ثبت میشود، بخشی از تاریخ اجتماعی کشور را برای نسلهای بعد حفظ میکند و لازم است مجموعههای فرهنگی و رسانهای برای جمعآوری و انتشار این روایتها برنامهریزی جدی داشته باشند.
رازیانی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ادای احترام به رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانوادههای ایثارگران اظهار کرد: پاسداشت دفاع مقدس زمانی معنا و اثر بیشتری خواهد داشت که علاوه بر بزرگداشت یاد شهدا، ارزشهای انسانی و اجتماعی برجایمانده از این دوران نیز به شکل صحیح و مسئولانه به نسلهای آینده منتقل شود.
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