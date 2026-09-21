به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در یادداشتی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان و تجلیل از رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمندگان اسلام، بر ضرورت بازخوانی و انتقال میراث دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کرده است.

در این یادداشت می‌خوانیم:

هفته دفاع مقدس بازخوانی یکی از پرافتخارترین مقاطع تاریخ معاصر ایران و یادآوری حماسه مردان و زنانی است که در هشت سال دفاع جانانه از میهن، با ایستادگی، ایمان، ازخودگذشتگی و دلاوری، برگ‌های ماندگاری از عزت و سربلندی این سرزمین را رقم زدند.

دفاع مقدس تنها یک دوره هشت‌ساله جنگ نظامی نبود؛ بلکه عرصه‌ای برای دفاع از کیان ایران، تمامیت ارضی و استقلال کشور و همچنین پاسداری از هویت دینی و تمدنی ملت ایران بود. نسلی که در آن دوران در برابر دشمن ایستاد، نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، با تکیه بر ایمان، وحدت، همبستگی و روحیه مقاومت، می‌تواند از ارزش‌ها، هویت و سرزمین خود صیانت کند.

یکی از مهم‌ترین درس‌های دفاع مقدس، ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها و فشارهاست. رزمندگان اسلام در آن دوران، با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های فراوان، اجازه ندادند اراده دشمن بر اراده ملت ایران غلبه کند. آنچه در آن سال‌ها رقم خورد، حاصل پیوند ایمان، اعتماد به مردم، پیروی از حضرت امام خمینی (ره)، مسئولیت‌پذیری، وحدت و ازخودگذشتگی انسان‌هایی بود که دفاع از میهن و آرمان‌های خود را بر آسایش و منافع شخصی ترجیح دادند.

امروز، تجلیل از دلاوری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان دفاع مقدس ادای احترام به نسلی است که برای امنیت، استقلال و عزت ایران هزینه داد و سرمایه‌ای گران‌قدر از فرهنگ ایثار و مقاومت را برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشت. ضروری است این میراث ارزشمند با شیوه‌های مناسب و زبانی قابل فهم برای نسل جدید، بازخوانی و تبیین شود.

در این میان، ثبت و حفظ خاطرات رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های شهدا و گردآوری آثار مکتوب و مستند دفاع مقدس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخشی از سرمایه فرهنگی یک ملت، در خاطرات انسان‌هایی نهفته است که خود در متن حوادث حضور داشته‌اند. اگر این روایت‌ها ثبت و منتقل نشوند، بخشی از تجربه تاریخی و هویتی جامعه از دست خواهد رفت. از این رو، باید با جدیت بیشتری به ثبت خاطرات، تولید آثار مکتوب، مستند، هنری و رسانه‌ای و انتقال تجربه‌های دفاع مقدس به نسل آینده توجه کنیم.

دفاع مقدس همچنین به ما آموخت که وحدت و همبستگی اجتماعی، سرمایه‌ای راهبردی برای عبور از بحران‌هاست. در آن دوران، اقشار مختلف مردم در دفاع از ایران و امنیت کشور در کنار یکدیگر قرار گرفتند. همین همدلی و احساس مسئولیت جمعی، یکی از عوامل مهم ایستادگی و پیروزی ملت ایران بود؛ درسی که امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمندیم.

امروز نیز کشور ما در شرایطی قرار دارد که تجربه‌های دفاع مقدس می‌تواند راهنمای ما باشد. در مواجهه با جنگ و فشارهای همه‌جانبه‌ای که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ملت ایران تحمیل می‌شود، عرصه تقابل تنها میدان نظامی نیست؛ بلکه جنگ اقتصادی، تحریم‌ها، فشارهای سیاسی و رسانه‌ای و تلاش برای تضعیف روحیه و انسجام جامعه نیز بخشی از این رویارویی است.

در چنین شرایطی، باید درس‌های دفاع مقدس را به‌عنوان یک سرمایه راهبردی برای امروز مورد توجه قرار دهیم. ایستادگی، خودباوری، وحدت، همبستگی اجتماعی، اعتماد به توان داخلی، مسئولیت‌پذیری، فداکاری و حفظ امید، همان مؤلفه‌هایی هستند که در دوران دفاع مقدس به کمک ملت ایران آمدند و امروز نیز می‌توانند مسیر عبور از دشواری‌ها را هموار کنند.

اگر در دفاع مقدس، رزمندگان با ایستادگی و ازخودگذشتگی از مرزهای جغرافیایی کشور دفاع کردند، امروز نیز همه ما وظیفه داریم با حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت سرمایه اجتماعی، کار و تلاش، مقابله با جنگ روانی و اقتصادی دشمن و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، از کیان، هویت و منافع ملی کشور دفاع کنیم.

هفته دفاع مقدس، یادآور این حقیقت بزرگ است که ملت ایران هرگاه در کنار یکدیگر قرار گرفته و با ایمان، اراده و همدلی در برابر تهدیدها ایستاده است، توانسته از سخت‌ترین آزمون‌ها سربلند بیرون آید. امروز نیز با الهام از آن تجربه ارزشمند و با سرلوحه قرار دادن درس‌های دفاع مقدس، می‌توانیم از این جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی و تحریمی عبور کنیم.