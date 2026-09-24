به گزارش خبرنگار مهر، آنتون چخوف (۱۸۶۰-۱۹۰۴) نویسنده و نمایشنامهنویس برجسته روس بود که عموماً به عنوان یکی از بزرگترین داستاننویسان کوتاه تاریخ و از پایهگذاران تئاتر مدرن جهان شناخته میشود. او نویسندهای پرکار بود که با عبور از ملودرامهای رایج و خلق فضاهای واقعگرایانه، تحولی عظیم در ادبیات نمایشی ایجاد کرد. بسیاری از آثار او در سراسر جهان بارها روی صحنه رفته و اقتباسهای سینمایی متعددی از آنها ساخته شده است. شاید معروفترین و پختهترین اثر چخوف در عرصه تئاتر، نمایشنامه تحسینشده «باغ آلبالو» باشد.
چخوف که دانشآموخته رشته پزشکی از دانشگاه مسکو بود کار خود را با نوشتن داستانهای کوتاه طنز برای نشریات آغاز کرد. آثار او برای مخاطبان اغلب فاقد گرهگشاییهای کلاسیک، شوکهای ناگهانی یا قهرمانپروریهای مرسوم بود و به جای آن بر روانشناسی عمیق شخصیتها، روزمرگی انسانها و «زیرمتن» پنهان در دیالوگها تمرکز داشت. با این حال وی در نمایشنامه «باغ آلبالو» در مواجهه با تحولات بنیادین جامعه روسیه، رویکردی عمیقاً نمادین و تراژیک-کمیک را در پیش گرفت؛ داستانی درباره زوال طبقه اشراف، ظهور سرمایهداری و انسانهایی که در خاطرات گذشته گیر کردهاند و توان رویارویی با واقعیتِ از دست رفتن و قطع شدن درختان باغ محبوبشان را ندارند.
در ایران هم نمایشنامهها و داستانهای مختلفی از او مانند «باغ آلبالو»، «دایی وانیا»، «مرغ دریایی»، «سه خواهر»، «ایوانف» و مجموعههای متعددی از داستانهای کوتاه توسط مترجمان برجسته ترجمه شده و آثارش همواره جزو محبوبترین و پرکارگردانترین متون در عرصه تئاتر ایران بوده است.
همچنین جواد پیشگر یک اقتباس رادیویی از این اثر را تنظیم و کارگردانی کرده است.
در این نمایش رادیویی بهرام سرورینژاد، شیرین سپهراد، احمد لشینی، حمید یزدانی، شمسی صادقی، سیدمجتبی طباطبایی، رویا فلاحی، مهرخ افضلی و بیوک میرزایی به ایفای نقش میپردازند.
مهدی طهماسبی گوینده، محمدرضا قبادیفر افکتور و محمدرضا محتشمی صدابردار این اثر هستند.
فرشاد آذرنیا تهیهکنندگی «باغ آلبالو» را بهعهده داشته است.
در سومین قسمت از این نمایش شنیدنی بحران در عمارت رو به زوال خانواده رانوسکایا عمیقتر و پیچیدهتر میشود.
در این قسمت لوپاخین با استیصال و التماس از رانوسکایا و گایف میخواهد تا پیش از رسیدن به زمان حراج قطعی باغ، با طرح نجاتبخش ساخت ویلاهای ییلاقی موافقت کنند اما رانوسکایا همچنان با نادیده گرفتن این پیشنهاد حیاتی، در خاطرات تلخ و گناهان گذشتهاش غرق میشود.
او با اندوهی از مرگ همسر دائم الخمرش، از خیانت معشوقی که تمام ثروتش را به غارت برد و در نهایت تراژدی غرق شدن پسر کوچکش (گریشا) در رودخانه پرده برمیدارد. رانوسکایا امروز معتقد است مصیبتهایش تاوان همان گناهان گذشته است.
در ادامه، تروفیموفِ آرمانگرا با انتقاد از سستی، پرحرفی و بیعملی روشنفکران روس، تنها راه نجات انسانها را در کار و تلاش واقعی میداند. در همین میان، صدای عجیب و غریب و غمانگیزی شبیه به پاره شدن یک سیم از آسمان گوش میرسد که گویی پایان یک دوران را نوید میدهد.
با نزدیک شدن به روز حراج، آیا معجزهای برای باغ آلبالو رخ خواهد داد؟
باهم سومین قسمت از این نمایش رادیویی را با مدت زمان ۲۶ دقیقه و ۴۴ ثانیه میشنویم.
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