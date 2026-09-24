خبرگزاری مهر، گروه استانها، حمیدرضا عبدالمنافی: تنظیم بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی در شرایطی که معیشت خانوارها بیش از گذشته تحت تأثیر نوسانات قیمت قرار دارد، به یکی از محورهای مهم مدیریت اقتصادی در استان البرز تبدیل شده است؛ موضوعی که از تأمین و توزیع کالاهای اساسی و وضعیت نان تا نحوه قیمتگذاری، بازرسی واحدهای صنفی و توسعه مراکز عرضه مستقیم را شامل میشود.
در همین راستا، میزان اثربخشی نظارتهای میدانی، وضعیت بازار نان، برنامه توسعه مراکز عرضه مستقیم کالا و آخرین وضعیت طرحهای مطرحشده درباره آرد، نان و سوخت را با مهدی مهرور، فرماندار شهرستان کرج در میان گذاشتیم تا آخرین اقدامات و برنامههای مدیریت شهرستان در حوزه تنظیم بازار را بررسی کنیم.
*با توجه به مباحث مطرحشده درباره وضعیت تنظیم بازار، بهویژه در حوزه نان، مهمترین مشکل فعلی چیست؟
دوستان ما در حوزه اقتصادی بهصورت شبانهروزی فعال هستند و اقدامات خوبی در حوزههای مختلف از جمله نان و کالاهای اساسی انجام شده است. در حوزه قیمت و تورم نیز استان البرز در حال حاضر بیستوهفتمین استان کشور از نظر نرخ تورم است و نرخ تورم در ۲۶ استان بالاتر از البرز قرار دارد.
*نظارت بر بازار و کنترل قیمتها چگونه انجام میشود؟
استاندار البرز هر هفته جلسه تنظیم بازار را برگزار میکنند و در فرمانداریها نیز جلسات تنظیم بازار و شورای آرد بهصورت مستمر برگزار میشود. موضوعات با جدیت و دقت پیگیری، رصد و نظارت میشود.
*گشتهای نظارتی در سطح بازار چقدر فعال هستند؟
تقریباً روزی نیست که گشت و نظارت در بازار انجام نشود. مجموعه تعزیرات، بازرسی اصناف، بازرسی صمت، جهاد کشاورزی و بازرسی فرمانداری در این زمینه فعال هستند.
همچنین تیمهای مشترکی تشکیل دادهایم که در سطح استان و شهرستانها اعزام میشوند و وضعیت بازار را رصد میکنند.
*درباره مراکز عرضه مستقیم کالا چه اقداماتی انجام شده است؟
مراکز عرضه مستقیم کالا که در استان راهاندازی کردهایم، مورد توجه قرار گرفته و در نشست کلانشهرها نیز درباره تجربه البرز گزارش ارائه شده است تا سایر استانها بتوانند از این الگو استفاده کنند.
*این مراکز در چه شهرهایی توسعه پیدا میکنند؟
توسعه این مراکز در دستور کار قرار دارد و در کمالشهر، محمدشهر، گرمدره و ماهدشت نیز اقدامات لازم انجام شده است.
کالاها در این مراکز با نرخ مشخص و پایینتر از برخی میادین میوه و ترهبار عرضه میشوند. همچنین با دستور استاندار البرز قرار است غرفههای عرضه میوه نیز به این مراکز اضافه شود.
*درباره اجرای طرح پایلوت آرد و نان آزاد و تغییر نحوه پرداخت یارانه چه اطلاعاتی دارید؟
درباره اجرای پایلوت این طرح صحبتهایی مطرح شده، اما تا این لحظه موضوعی به فرمانداری کرج ابلاغ نشده است.
بنابراین در حال حاضر اطلاعات رسمی درباره جزئیات اجرای آن نداریم و هر زمان ابلاغ شود، آمادگی اجرای دستورالعمل مربوطه را خواهیم داشت.
*درباره احتمال استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت چطور؟
این موضوع را من هم از طریق رسانهها خواندهام و خبر مربوط به استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت منتشر شده است، اما تا امروز هیچ ابلاغی در این زمینه به فرمانداری کرج نشده است.
*در صورت ابلاغ این طرح، آمادگی اجرای آن را دارید؟
بله، هر دستوری که ابلاغ شود، آمادگی اجرای آن را داریم و مطابق دستورالعملهای ابلاغی اقدام خواهیم کرد.
فرماندار شهرستان کرج در این گفتوگو با تشریح اقدامات انجامشده برای کنترل بازار، از فعالیت مستمر تیمهای نظارتی و توسعه مراکز عرضه مستقیم کالا در شهرهای مختلف خبر داد و گفت که موضوعات مرتبط با آرد و نان و همچنین تغییر شیوه عرضه سوخت تا زمان ابلاغ رسمی، در حد اخبار و مباحث مطرحشده است و فرمانداری کرج تاکنون ابلاغی در این زمینه دریافت نکرده است.
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