به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مهدوی اظهار کرد: مسجدالنبی(ص) قزوین بهعنوان یکی از بناهای شاخص تاریخی و مذهبی شهر، در ادامه برنامههای حفاظتی ادارهکل میراثفرهنگی استان، میزبان عملیات مرمت بخشی از تزئینات کاشیکاری خود شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین، با اشاره به ارزش تاریخی و معماری این بنا عنوان کرد: حفاظت از تزئینات معماری مسجدالنبی(ص)، بهویژه کاشیکاریهای ارزشمند آن، از جمله برنامههای این ادارهکل برای صیانت از بناهای تاریخی استان است.
وی افزود: در این مرحله، عملیات مرمت و بازسازی کاشیکاری جلوخان و ایوان شمالی مسجدالنبی(ص) انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین درباره روند اجرای این عملیات گفت: در این طرح تلاش شده ضمن حفظ حداکثری اصالت اثر و هماهنگی با ساختار و تزئینات موجود، مراحل قالببرداری، ساخت قالب، تولید بیسکوئیت کاشیپیچ، اجرای لعاب، لعاببرداری و نصب کاشیهای مرمتشده با دقت انجام شود.
مهدوی با بیان اینکه مرمت تزئینات بناهای تاریخی باید متناسب با الگوی اصلی اثر انجام شود، تصریح کرد: در این فرآیند علاوه بر رفع آسیبهای موجود، ویژگیهای فنی و بصری و ارزشهای هنری تزئینات بنا مورد توجه قرار گرفته است.
وی مسجدالنبی(ص) را یکی از عناصر مهم بافت تاریخی قزوین دانست و خاطرنشان کرد: این بنا علاوه بر ارزشهای معماری، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهر قزوین به شمار میرود و استمرار اقدامات حفاظتی و مرمتی آن ضروری است.
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