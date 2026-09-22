پویا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری و مکاتبات قضایی به عمل آمده از ناحیه دادستانی و در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی حوزه صنعت و در جهت حمایت از دانشآموزان برتر تحت پوشش نهاد های حمایتی و توجها به آغاز سال تحصیلی جدید، با همکاری تعدادی از شرکتهای مستقر در منطقه مقرر شد تا نسبت به تأمین و توزیع اقلام آموزشی و لوازم التحریر میان دانش آموزان برتر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شهرستان اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور و به منظور جلوگیری از بازماندن دانشآموزان از تحصیل این اقدام در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و با هدف حمایت از دانشآموزان برتر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی و کمک به تأمین ملزومات تحصیلی آنان در آستانه سال تحصیلی جدید انجام میشود.
بخشی خاطرنشان کرد: توجه به مسائل اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند، به ویژه دانشآموزان، از جمله زمینههایی است که میتواند در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای مستقر در منطقه مورد توجه قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه از همکاری شرکت های پالایش پارسیان سپهر عسلویه، پتروشیمی مبین، پتروشیمی جم، پتروشیمی پارس و شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد برای تأمین و توزیع هزار بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند شهرستان خبر داد و اقدام شرکت های مذکور را شایسته تقدیر دانست.
دادستان عسلویه تأکید کرد: ٢٧٠ عدد از این بسته های لوازم التحریر روز گذشته در مراسمی بین دانش آموزان نیازمند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان توزیع شد و الباقی آنها از طرف شرکت های دیگر در حال تهیه و توزیع است.
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