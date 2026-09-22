به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، طبق اعلام شرکت بهمن موتور، متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵، درخواست پیشثبتنام خود را ثبت و مبلغ مورد نیاز را در حساب خود مسدود کنند.
فرآیند ثبت درخواست پیشثبتنام و مسدودسازی مبلغ از طریق سامانه فروش شرکت بهمن موتور به نشانی https://sale.bahman.ir/login انجام میشود.
متقاضیان میتوانند مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در زمان پیشثبتنام در حساب بانکی خود نزد بانک ملی ایران مسدود کنند.
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