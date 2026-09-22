به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح سه شنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا با اشاره به اینکه پیشکسوتان دفاع مقدس تنها جنگاوران ایام نبرد نیستند، بلکه نماد تداوم ارزش‌های باشکوه انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند، اظهار داشت: دفاع مقدس صرفاً جنگ یگان‌های نظامی نبود، بلکه جنگی بود که در آن اصناف و اقشار مختلف از کودک و دانش‌آموز تا کشاورز و بازاری نقش‌آفرین بودند و نماد مشارکت اجتماعی برای دفاع از آب و خاک کشور محسوب می‌شد.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس، سه مؤلفه مهم اقتدار مردم‌بنیان، همبستگی ملی و بسیج عمومی بیش از ابعاد جنگ خودنمایی می‌کرد، تصریح کرد: تهدیدها به فرصت‌ها تبدیل شد و تحریم‌های همه‌جانبه دشمنان، نقطه آغاز صنایع دفاعی و خودکفایی استراتژیک بود و رزمندگان ما در آن دوران سخت، حماسه‌های ارزشمندی خلق کردند که برای همیشه در تاریخ ماندگار است.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه اخلاق، فرهنگ و معنویت، نرم‌افزار دفاع مقدس بود، خاطرنشان کرد: دفاع مقدس تنها با تسلیحات پیش نرفت و فرهنگ ایثار و شهادت، موتور محرکه آن محسوب می‌شد و وحدت اقوام و مذاهب و انسجام ملی که در آن دوران شکل گرفت، یکی از زیباترین جلوه‌های دفاع مقدس است.

کرمی در ادامه با اشاره به اینکه امروز نیز ادامه دفاع مقدس مستمر است و دشمنان در قالب جنگ نظامی، رسانه‌ای، فرهنگی، اعتقادی و اقتصادی به دنبال آسیب زدن به انقلاب هستند، تصریح کرد: مردم عزیز ایران اسلامی با افتخار و اقتدار این مسیر سرافرازانه را تداوم خواهند داد و حضور مستمر مردم در خیابان‌ها، کم از صحنه‌های هشت سال دفاع مقدس ندارد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه در قالب رزمایش طرح سپاس، مدیران استان با ۷۰۰ خانواده معظم شهدا دیدار خواهند کرد، گفت: شهدای عزیز استان ایلام، مایه افتخار و عزت این دیار هستند و همه ما در مقابل آنان وظیفه سنگینی داریم.

وی در پایان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و اتحاد مقدسی که رهبر شهیدمان بر آن تأکید داشتند، نیازمندیم و امیدواریم با همدلی و هماهنگی، شاهد سربلندی و اقتدار هرچه بیشتر ایران اسلامی باشیم.