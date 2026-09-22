سرافرازی امروز ایران در دنیا نتیجه دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام الله نور کریمیتبارصبح سه شنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، با اشاره به آیه سوره توبه، اظهار داشت: خداوند در این آیه، نخستین پیشگامان از مهاجرین و انصار و کسانی را که با نیکی از آنان تبعیت کردند، مورد تکریم قرار داده که این نشاندهنده جایگاه والای پیشکسوتان انقلاب و دفاع مقدس است.
وی با بیان اینکه در جریان انقلاب، پیشکسوتان هزینه بیشتری پرداخت میکنند و سختیها و تهدیدها متوجه آنان است، تصریح کرد: وقتی انقلاب تثبیت میشود و به ثمر مینشیند، دیگر تهدیدی برای کسی وجود ندارد و بسیاری به دنبال بهرهمندی از دستاوردها هستند، اما خداوند متعال پاداش پیشکسوتان را که در روزهای سخت ایمان آوردند و جهاد کردند، بهشت جاودان و رضایت خود قرار داده است.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه امروز ایران سرافراز در دنیا میدرخشد و ایرانی بودن برای هر ایرانی افتخارآفرین است، خاطرنشان کرد: این افتخار، نتیجه مجاهدتها و ایثارگریهای شهدا و رزمندگان است و حتی آنانی که با انقلاب همراه نبودند، امروز به ایرانی بودن خود افتخار میکنند.
حجت الاسلام کریمیتبار در ادامه با اشاره به اینکه دشمن تلاش میکند نام شهدا و رزمندگان به فراموشی سپرده شود و به دنبال تحریف تاریخ است، تصریح کرد: وظیفه همه ما این است که حماسهها و قهرمانیهای رزمندگان را به خوبی روایت کنیم تا این افتخارات برای همیشه در تاریخ تثبیت شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه امروز با همان فرهنگ عاشورایی در برابر استکبار جهانی مقاومت میکنیم و انقلاب اسلامی مشتاقان عدالت و آزادیخواهان جهان را جذب میکند، گفت: قطعاً پیروزی نهایی بر استکبار جهانی نزدیک است و با همت پیشکسوتان و رزمندگان به این پیروزی خواهیم رسید؛ همچنین باید در صحنه حاضر باشیم و میدان را به نااهلان واگذار نکنیم، چرا که بهترین سنگر ما، سنگر حضور در میدان است.
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