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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

ورود دادستانی مازندران به سیلاب زرین‌آباد ساری

ورود دادستانی مازندران به سیلاب زرین‌آباد ساری

ساری- دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر صیانت از حقوق عامه، دستور بررسی ویژه حادثه سیلاب روستای زرین‌آباد ساری و شناسایی نقاط پرخطر مشابه در استان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارش‌های صبح روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ و طغیان رودخانه مجاور روستای زرین‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری، به تعدادی از منازل روستایی، سازه‌های دامداری، اراضی زراعی و کشاورزی و همچنین خودروهای اهالی خسارت وارد شد.

در پی گزارش امور آب استان و شهرستان ساری، موضوع با دستور ویژه علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی قرار گرفت.

علی اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر صیانت از حقوق عامه، دستور بررسی ویژه حادثه سیلاب روستای زرین‌آباد ساری و شناسایی نقاط پرخطر مشابه در استان را صادر کرد.

سیلاب به هزار و ۱۰۰ مسکن در مازندران آسیب زده بود.

کد مطلب 6954775

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