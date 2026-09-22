عباسی: عدم صدور ویزای خبرنگاران اعتراف علنی به ترس از حقیقت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی باانتقاد از عدم صدور روادید خبرنگاران توسط آمریکایی ها در رشته پیانمهایی، اظهار کرد: میزبانی از یک مجمع بین‌المللی با گروگان‌گیری روادید برای خبرنگاران همخوانی ندارد.

وی افزود: رسانه در تمامی معاهدات بین‌المللی از مصونیت و صیانت حقوقی برخوردار است؛ زیرا خبرنگار فقط یک ناظر نیست، «صدای یک ملت» در پیشگاه وجدان جهانی است.

مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر ادعای آزادی دارید، هراس از دوربین‌ها و اسنادی که مظلومیت ملت ما و بمباران مدارس را ثبت کرده‌اند، از کجاست؟

عباسی گفت: عدم صدور ویزا، نقض آشکار صیانت رسانه‌ای و اعتراف علنی به ترس از حقیقت است. صدای این ملت و قدرت آگاهی، پشت هیچ مرزی توقیف نمی‌شود.