برای هر فضا چند چراغ ریلی لازم است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از اولین سؤال‌هایی که هنگام طراحی نورپردازی با چراغ ریلی مطرح می‌شود این است: «برای این فضا چند چراغ لازم داریم؟» سؤال بعدی هم معمولاً درباره فاصله چراغ‌ها از یکدیگر است. شاید در نگاه اول بتوان برای هر مترمربع یک عدد یا برای فاصله چراغ‌ها یک استاندارد ثابت تعیین کرد، اما طراحی نورپردازی اصولی کمی پیچیده‌تر از این است.

تعداد و فاصله چراغ ریلی باید بر اساس متراژ، ارتفاع سقف، میزان روشنایی موردنیاز، زاویه تابش و حتی رنگ سطوح مشخص شود. به همین دلیل ممکن است دو فضای ۳۰ متری به تعداد کاملاً متفاوتی چراغ نیاز داشته باشند.

برای هر ۱۰ متر مربع چند چراغ ریلی لازم است؟

برای تعیین تعداد چراغ ریلی، بهتر است به جای شروع از متراژ، ابتدا مقدار روشنایی موردنیاز فضا مشخص شود. هر محیط با توجه به کاربری خود به سطح متفاوتی از روشنایی نیاز دارد. یک گالری هنری، فروشگاه لباس، فضای مسکونی و نمایشگاه ماشین حتی با متراژ یکسان، الزاماً طراحی نور مشابهی ندارند.

به‌عنوان یک تخمین اولیه می‌توان از رابطه ساده زیر استفاده کرد:

لومن موردنیاز فضا = متراژ فضا × روشنایی موردنیاز بر حسب لوکس

مثلاً اگر یک فضای ۲۰ مترمربعی به‌طور میانگین به ۳۰۰ لوکس روشنایی نیاز داشته باشد، در شرایط ایده‌آل حدود ۶۰۰۰ لومن نور روی سطح موردنظر نیاز داریم. حالا اگر هر چراغ ریلی ۱۰۰۰ لومن شار نوری داشته باشد، محاسبه اولیه ما را به حدود ۶ چراغ می‌رساند.

اما این عدد هنوز پاسخ نهایی نیست.

ارتفاع نصب، ضریب نگهداری، بازتاب سطوح، افت نور، زاویه تابش و نحوه قرارگیری چراغ‌ها روی مقدار واقعی نور مؤثر هستند. به همین دلیل قاعده‌هایی مثل «برای هر ۱۰ متر دقیقاً ۳ چراغ نصب کنید» را نمی‌توان برای همه پروژه‌ها نسخه کرد.

فاصله استاندارد بین چراغ‌های ریلی چقدر است؟

اینجا به یکی از رایج‌ترین اشتباهات نورپردازی می‌رسیم یعنی پیاده کردن یک فرمول روی همه چراغ‌های ریل فارغ از مدل چراغ و کاربری فضا.

در حقیقت باید گفت، فاصله استاندارد و ثابتی برای تمام چراغ‌های ریلی وجود ندارد.

دو چراغ با فاصله یکسان اما زاویه تابش متفاوت می‌توانند نتیجه کاملاً متفاوتی ایجاد کنند. چراغی با زاویه تابش محدود، سطح کوچک‌تری را با تمرکز بیشتر روشن می‌کند؛ درحالی‌که چراغی با زاویه بازتر، نور را روی محدوده وسیع‌تری پخش می‌کند.

بنابراین برای تعیین فاصله چراغ‌ها باید حداقل چهار عامل را در نظر گرفت:

ارتفاع چراغ نسبت به سطح هدف

زاویه تابش چراغ

شدت و شار نوری

نوع نورپردازی موردنظر؛ عمومی، تأکیدی یا تکمیلی

اگر فاصله بیش از حد زیاد باشد، ممکن است بین نواحی روشن نقاط تاریک ایجاد شود. برعکس، نزدیک‌کردن بیش از حد چراغ‌ها می‌تواند باعث هم‌پوشانی غیرضروری نور، روشنایی بیش از اندازه و افزایش مصرف انرژی شود.

چرا متراژ به‌ تنهایی کافی نیست؟

فرض کنید دو فروشگاه ۴۰ مترمربعی داریم. در فروشگاه اول سقف نسبتاً کوتاه است و قرار است نور نسبتاً یکنواختی داشته باشیم. فروشگاه دوم سقف بلندتری دارد و نورپردازی باید روی محصولات و استندهای مشخص متمرکز شود.

با وجود متراژ یکسان، تعداد، توان، اپتیک و حتی جانمایی چراغ ریلی در این دو پروژه می‌تواند متفاوت باشد.

در پروژه‌های حرفه‌ای به همین دلیل قبل از انتخاب تعداد چراغ، مشخصات فنی محصول بررسی می‌شود. برای مثال در انتخاب چراغ ریلی اکووات می‌توان متناسب با کاربری پروژه به مشخصات نور و ویژگی‌های محصول توجه کرد و به‌جای افزایش بی‌هدف تعداد چراغ‌ها، گزینه مناسب‌تری برای طراحی انتخاب کرد. کارشناسان اکووات علاوه بر مشخصات کامل چراغ ریلی، تمامی جزییات اجرایی را نیز در اختیار شما قرار خواهند داد.

چراغ بیشتر همیشه به معنای نورپردازی بهتر نیست

یک تصور رایج دیگر این است که هرچه تعداد چراغ ریلی بیشتر شود، کیفیت نورپردازی هم بالاتر می‌رود. اما گاهی دقیقاً برعکس است.

تصور کنید یک ریل با تعداد زیادی چراغ در فاصله‌های بسیار کم نصب شده است. علاوه بر شلوغ‌شدن سقف، هم‌پوشانی بیش از حد نور می‌تواند کنتراست موردنیاز برای نورپردازی تأکیدی را کاهش دهد. از طرف دیگر، اگر چراغ‌ها بدون توجه به زاویه دید افراد تنظیم شوند، احتمال ایجاد خیرگی نیز افزایش پیدا می‌کند.

به همین دلیل در یک طراحی اصولی، هدف پیدا کردن تعداد مناسب چراغ با جانمایی مناسب است، نه بیشترین تعداد ممکن.

کیفیت خود چراغ نیز در این پروسه اهمیت زیادی دارد. محصولی که اپتیک مناسب، کیفیت نور مطلوب و امکان تنظیم دقیق جهت تابش داشته باشد، آزادی بیشتری در طراحی ایجاد می‌کند. این موضوع به‌خصوص در فروشگاه‌ها، گالری‌ها و فضاهای تجاری که نور تأکیدی اهمیت بالایی دارد، یکی از نکات مهم در انتخاب محصولاتی مانند چراغ ریلی محسوب می‌شود.

قبل از خرید چراغ ریلی این ۵ مورد را مشخص کنید

قبل از اینکه تصمیم بگیرید چند چراغ روی ریل قرار دهید، بهتر است ابتدا متراژ و ابعاد دقیق محیط، ارتفاع سقف، میزان روشنایی موردنیاز، محل سطوح یا اشیای هدف و زاویه تابش مناسب را مشخص کنید.

مثلاً اگر هدف شما روشن‌کردن یک دیوار یا محصولات داخل ویترین باشد، جانمایی چراغ‌ها بر اساس محل همان سطح انجام می‌شود. در مقابل، وقتی چراغ ریلی بخشی از نور عمومی محیط است، یکنواختی روشنایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در نهایت چند چراغ ریلی بخریم؟

پاسخ کوتاه این است: به اندازه‌ای که محاسبات و طراحی نور پروژه نیاز دارد.

متراژ می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای تخمین تعداد چراغ ریلی باشد، اما به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. ارتفاع سقف، لومن چراغ، زاویه تابش، فاصله چراغ‌ها، کاربری محیط و میزان روشنایی موردنیاز باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.

پس اگر کسی بدون دیدن مشخصات فضا به شما گفت «برای هر ۱۰ متر دقیقاً X عدد چراغ ریلی لازم است»، بهتر است کمی محتاط باشید. در نورپردازی حرفه‌ای، انتخاب درست و جانمایی دقیق چراغ‌ها معمولاً مهم‌تر از تعداد آن‌هاست.

منبع: اکووات

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.