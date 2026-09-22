به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شروع کارآفرینی فقط به داشتن یک ایده خوب خلاصه نمی‌شود. برای اینکه یک ایده به کسب‌وکاری واقعی تبدیل شود، باید بازار را بشناسید، هزینه‌های شروع را تخمین بزنید، مدل درآمدی مشخصی داشته باشید و درباره شکل رسمی فعالیتتان تصمیم بگیرید.

اگر در ابتدای مسیر هستید، لازم نیست همه‌چیز را از همان روز اول پیچیده کنید. کافی است چند تصمیم اصلی را به‌ترتیب بگیرید. در ادامه، قدم‌به‌قدم بررسی می‌کنیم قبل از شروع کسب‌وکار چه چیزهایی باید مشخص شود، چه هزینه‌هایی در پیش دارید و چه مسیرهایی برای شروع رسمی فعالیت وجود دارد.

قبل از شروع کارآفرینی باید چه چیزهایی مشخص باشد؟

قبل از اینکه برای طراحی سایت، اجاره دفتر، خرید تجهیزات یا تبلیغات هزینه کنید، باید پاسخ چند سؤال پایه را بدانید.

اول مشخص کنید مشتری شما دقیقا چه کسی است و قرار است چه مشکلی از او حل کنید. اگر پاسخ این دو سؤال مبهم باشد، احتمال اینکه در ادامه برای محصول، تبلیغات یا حتی انتخاب بازار هدف هزینه اشتباه کنید زیاد است.

در مرحله بعد این موارد را روشن کنید:

محصول یا خدمت اصلی شما چیست؟

مشتری چرا باید از شما خرید کند؟

درآمد کسب‌وکار قرار است از چه طریقی ایجاد شود؟

برای شروع واقعا به چه میزان سرمایه نیاز دارید؟

قرار است به‌تنهایی فعالیت کنید یا شریک داشته باشید؟

در سه تا شش ماه اول چه هزینه‌هایی خواهید داشت؟

لازم نیست از همان ابتدا یک بیزنس‌پلن چند ده صفحه‌ای بنویسید. حتی یک فایل ساده که در آن مشتری، محصول، هزینه‌ها، درآمد احتمالی و کانال‌های فروش مشخص شده باشد، می‌تواند جلوی بسیاری از تصمیم‌های عجولانه را بگیرد.

مسیر تبدیل ایده به یک کسب‌وکار واقعی چیست؟

یکی از اشتباهات رایج این است که کارآفرین بلافاصله بعد از رسیدن به یک ایده، وارد فاز اجرا می‌شود. درحالی‌که بهتر است قبل از سرمایه‌گذاری جدی، ایده در مقیاس کوچک آزمایش شود.

مسیر منطقی به این شکل است:

ایده → بررسی نیاز بازار → شناخت مشتری → تست اولیه → تعیین مدل درآمدی → برآورد هزینه‌ها → آماده‌سازی زیرساخت → شروع فروش

برای مثال اگر قصد دارید یک فروشگاه اینترنتی راه‌اندازی کنید، لازم نیست در همان ابتدا صدها محصول تهیه کنید. می‌توانید با تعداد محدودی محصول یا حتی پیش‌فروش شروع کنید و ببینید بازار واقعا چه واکنشی نشان می‌دهد.

اگر کسب‌وکار خدماتی دارید نیز بهتر است قبل از توسعه تیم، چند مشتری اولیه جذب کنید. این کار به شما نشان می‌دهد مشتری برای چه خدمتی حاضر است پول پرداخت کند و چه بخش‌هایی از ایده اولیه نیاز به اصلاح دارد.

برای شروع رسمی کسب‌وکار چه بودجه‌ای باید کنار گذاشت؟

سرمایه شروع کسب‌وکار فقط پولی نیست که برای خرید تجهیزات یا تبلیغات کنار می‌گذارید. بخشی از بودجه نیز باید به هزینه‌های اداری، حقوقی، مالیاتی و ایجاد زیرساخت رسمی فعالیت اختصاص پیدا کند.

اگر قرار است فعالیت خود را در قالب شخصیت حقوقی انجام دهید، بهتر است از ابتدا درباره هزینه ثبت شرکت و هزینه‌های جانبی مرتبط با آن اطلاعات کافی داشته باشید.

مبلغ نهایی می‌تواند با توجه به نوع شرکت، موضوع فعالیت، مدارک موردنیاز، خدماتی که دریافت می‌کنید و مراحل بعدی متفاوت باشد. به همین دلیل قبل از اقدام، فقط یک عدد کلی را مبنای تصمیم قرار ندهید و دقیقا مشخص کنید چه خدماتی در مبلغ اعلام‌شده وجود دارد.

علاوه بر این، برای شروع کسب‌وکار ممکن است لازم باشد بودجه‌ای برای مواردی مثل حسابداری، امور مالیاتی، مجوزها، طراحی سایت، تجهیزات، برندینگ و بازاریابی اولیه در نظر بگیرید.

یک روش ساده این است که هزینه‌ها را در سه دسته بنویسید:

هزینه‌های ضروری: مواردی که بدون آن‌ها کسب‌وکار قابل شروع نیست.

هزینه‌های قابل تعویق: مواردی که می‌توان چند ماه بعد انجام داد.

هزینه‌های توسعه: هزینه‌هایی که بعد از رسیدن به فروش اولیه منطقی می‌شوند.

این دسته‌بندی کمک می‌کند سرمایه اولیه را صرف مواردی نکنید که در ابتدای مسیر اولویت ندارند.

شروع فعالیت از صفر بهتر است یا استفاده از زیرساخت‌های آماده؟

همه کارآفرینان الزاما مسیر یکسانی برای شروع ندارند. برخی ترجیح می‌دهند همه‌چیز را از ابتدا ایجاد کنند و برخی به دنبال استفاده از زیرساختی هستند که بخشی از مراحل قبلا برای آن انجام شده است.

شروع از صفر معمولا کنترل بیشتری به شما می‌دهد. می‌توانید ساختار کسب‌وکار، شرکا، موضوع فعالیت و بسیاری از جزئیات را از ابتدا براساس نیاز خود تنظیم کنید.

در مقابل، گاهی سرعت شروع فعالیت برای یک کارآفرین اهمیت بیشتری دارد. برای مثال ممکن است قراردادی در پیش داشته باشد یا بخواهد سریع‌تر وارد یک پروژه شود. در چنین شرایطی، بررسی گزینه‌های آماده هم می‌تواند بخشی از تصمیم‌گیری باشد.

نکته مهم این است که «سریع‌تر بودن» نباید تنها معیار انتخاب باشد. هر گزینه‌ای باید از نظر حقوقی، مالی، مالیاتی و تناسب با فعالیت آینده بررسی شود.

آیا همیشه لازم است همه‌چیز را از ابتدا بسازیم؟

خیر. در بعضی شرایط، کارآفرین ممکن است به‌جای ایجاد یک ساختار جدید، گزینه‌های دیگری را هم بررسی کند.

یکی از این گزینه‌ها خرید شرکت است؛ یعنی انتقال شرکتی که قبلا ایجاد شده به مالک یا مالکان جدید.

این روش ممکن است برای برخی افراد جذاب باشد، اما نباید فقط براساس قدمت شرکت یا سرعت انجام کار تصمیم گرفت. قبل از هرگونه انتقال، باید وضعیت شرکت به‌دقت بررسی شود.

از جمله موارد مهمی که بهتر است بررسی شوند:

سابقه فعالیت شرکت

بدهی‌های احتمالی

وضعیت مالیاتی

تعهدات و قراردادهای قبلی

تغییرات ثبت‌شده

وضعیت شرکا و مدیران

موضوع فعالیت

پرونده‌های حقوقی احتمالی

اگر این بررسی‌ها انجام نشوند، ممکن است همراه با مالکیت شرکت، تعهدات گذشته آن نیز برای خریدار دردسر ایجاد کند.

بنابراین این مسیر زمانی ارزش بررسی دارد که اطلاعات کامل و شفاف درباره شرکت موردنظر وجود داشته باشد.

چه مجوزها و الزامات قانونی ممکن است برای شروع کار لازم باشد؟

رسمی‌کردن فعالیت تنها یکی از بخش‌های شروع کسب‌وکار است. بسته به حوزه کاری، ممکن است مجوزها یا مراحل دیگری هم وجود داشته باشد.

مثلا یک فروشگاه اینترنتی، شرکت خدماتی، مجموعه تولیدی و کسب‌وکار حوزه سلامت الزاما مسیر یکسانی ندارند.

پیش از شروع، بررسی کنید آیا فعالیت شما به موارد زیر نیاز دارد یا خیر:

مجوز صنفی یا تخصصی

تشکیل پرونده مالیاتی

امور مربوط به حسابداری

بیمه کارکنان

قرارداد رسمی با نیروها یا شرکا

مجوزهای مرتبط با محل فعالیت

ثبت نام یا علامت تجاری

بهتر است این موارد را قبل از شروع جدی فعالیت بررسی کنید، نه زمانی که برای عقد قرارداد یا دریافت یک مجوز به آن‌ها نیاز فوری پیدا کرده‌اید.

چطور مسیر شروع کسب‌وکار را ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر کنیم؟

قرار نیست یک کارآفرین در تمام حوزه‌ها متخصص باشد. وظیفه اصلی شما این است که روی بازار، مشتری، محصول و رشد کسب‌وکار تمرکز کنید.

در موضوعاتی که تخصص ندارید، استفاده از مشاور مناسب می‌تواند جلوی هزینه‌های اضافی و دوباره‌کاری را بگیرد.

برای مثال قبل از انتخاب ساختار حقوقی فعالیت، بهتر است مشخص شود شرایط شما با چه قالبی سازگارتر است. همین موضوع درباره مسائل مالیاتی، تنظیم قراردادها و مجوزهای کسب‌وکار هم صدق می‌کند.

قبل از سپردن کار به یک مجموعه نیز این چند سؤال را مطرح کنید:

مراحل کار دقیقا چیست؟

چه مدارکی لازم است؟

هزینه اعلام‌شده شامل چه خدماتی می‌شود؟

اگر مدارک نقص داشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

پیگیری پرونده برعهده چه کسی است؟

بعد از پایان کار چه مدارکی تحویل داده می‌شود؟

پاسخ روشن به همین سؤال‌ها می‌تواند از بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری کند.

قبل از برداشتن اولین قدم، مسیرتان را مشخص کنید

کارآفرینی با ایده شروع می‌شود، اما با تصمیم‌های درست ادامه پیدا می‌کند. قبل از اینکه سرمایه خود را وارد کسب‌وکار کنید، بازار را آزمایش کنید، هزینه‌ها را بنویسید و مشخص کنید برای شروع رسمی فعالیت چه مسیری مناسب شماست.

همچنین مجبور نیستید همه هزینه‌ها و زیرساخت‌ها را از همان روز اول ایجاد کنید. ابتدا چیزهایی را بسازید که برای رسیدن به مشتری و درآمد ضروری هستند و بعد از اثبات مدل کسب‌وکار، مرحله‌به‌مرحله توسعه دهید.

این رویکرد هم ریسک شروع کار را کمتر می‌کند و هم باعث می‌شود زمان و سرمایه شما صرف بخش‌هایی شود که واقعاً برای رشد کسب‌وکار اهمیت دارند. برای شروع کسب‌وکار می‌توانید از مشاوره مجموعه ثبتی مانند ثبت درخشان استفاده کنید تا ریسک اشتباهات در ابتدای کار کارآفرینی برای شما کم‌تر شود.

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