به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید قاسم قاسمی صبح سه‌شنبه در آیین تجلیل و تقدیر از ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی سفرهای استانی، دیدار با ایثارگران و شنیدن مستقیم مسائل و مطالبات آنان است و تلاش می‌کنیم علاوه بر نشست با مدیران کل و معاونان، از دیدگاه‌های فرزندان شهدا، جانبازان، رزمندگان، ایثارگران و آزادگان نیز استفاده کنیم.

وی افزود: در مجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیش از ۲ هزار ایثارگر و حدود ۴۰۰ فرزند شهید مشغول فعالیت هستند و مسائل این جامعه در سفرهای استانی جمع‌آوری و در سطح وزارتخانه پیگیری می‌شود.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور ایثارگران با اشاره به پیگیری موضوعات مرتبط با قوانین ایثارگران گفت: در زمینه قوانین مربوط به ایثارگران نیز موضوعاتی در دولت و مجلس در حال پیگیری است و با هماهنگی‌های انجام‌شده و استفاده از پیشنهادهای بنیاد شهید، اصلاح و تنظیم برخی قوانین با هدف تأمین امکانات و خدمات مناسب و در شأن ایثارگران دنبال می‌شود.

پیگیری وضعیت رزمندگان و کارت ایثارگری

سردار قاسمی با اشاره به گستردگی جامعه ایثارگری کشور اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس حدود ۲۳۰ هزار شهید، حدود ۷۰۰ هزار جانباز و حدود ۵۰ هزار آزاده تقدیم کشور شدند و چند میلیون رزمنده نیز در جبهه‌های دفاع از کشور حضور داشتند.

وی ادامه داد: همه رزمندگان دوران دفاع مقدس الزاماً جانباز نشده‌اند؛ برخی مدت کوتاهی و برخی سال‌ها در جبهه حضور داشتند و موضوع شناسایی و ارائه خدمات به این جامعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران افزود: در همین راستا برای رزمندگان کارت ایثارگری پیش‌بینی شده و بخشی از این کارت‌ها نیز صادر و ارسال شده است و ارائه خدمات مرتبط به سایر رزمندگان نیز در دستور کار قرار دارد.

دفاع مقدس حاصل مقاومت مردم در شرایط دشوار بود

سردار قاسمی در ادامه سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، به شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: جنگ در شرایطی آغاز شد که کشور و نیروهای مسلح هنوز در حال بازسازی و سازماندهی بودند و هم‌زمان حوادث و بحران‌های مختلفی در نقاط گوناگون کشور وجود داشت.

وی افزود: در چنین شرایطی رژیم بعث عراق با لشکرکشی گسترده به ایران حمله کرد و بخش مهمی از این حمله متوجه خوزستان بود؛ با این حال مردم مناطق مختلف خوزستان و نیروهای نظامی و مردمی در برابر دشمن مقاومت کردند.

مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران با اشاره به مقاومت مردم خرمشهر و آبادان در روزهای نخست جنگ اظهار کرد: در آن مقطع امکانات محدود بود و نیروهای مسلح نیز در حال سازماندهی بودند، اما مردم و نیروهای حاضر در منطقه با امکانات موجود در برابر دشمن ایستادگی کردند.

وی نقش مردم را در پیروزی و حفظ کشور در دوران دفاع مقدس تعیین‌کننده دانست و گفت: مردم ایران با وجود محدودیت‌های گسترده و حمایت کشورهای مختلف از رژیم بعث عراق، در دفاع از کشور ایستادند و این حضور عمومی یکی از عوامل اصلی مقاومت در سال‌های جنگ بود.

توان دفاعی امروز حاصل تجربه و دانش دوران دفاع مقدس است

سردار قاسمی با اشاره به محدودیت‌های کشور در سال‌های ابتدایی جنگ گفت: در آن مقطع حتی تأمین برخی تجهیزات ابتدایی با دشواری انجام می‌شد، اما تجربه دفاع مقدس و اتکا به توان علمی و تخصصی جوانان موجب شد ظرفیت‌های دفاعی کشور در طول سال‌های بعد توسعه پیدا کند.

وی تأکید کرد: بخش مهمی از توانمندی‌های امروز کشور در حوزه دفاعی، نتیجه دانش و توان جوانان و تجربه‌ای است که در دوران دفاع مقدس به دست آمد.

اصفهان یکی از کانون‌های مهم ایثار و مقاومت در دفاع مقدس

مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران با اشاره به جایگاه استان اصفهان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: اصفهان از استان‌های پرافتخار کشور در دوران جنگ تحمیلی بود و شمار قابل توجهی از شهدا، رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس به این استان تعلق داشتند.

وی افزود: اصفهان حدود ۲۴ هزار شهید تقدیم انقلاب و کشور کرده است و نقش این استان در دوران دفاع مقدس، چه در عرصه حضور رزمندگان و چه در پشتیبانی از جبهه‌ها، قابل توجه بوده است.

سردار قاسمی حضور در اصفهان و دیدار با ایثارگران این استان را برای خود افتخار دانست و گفت: هدف از حضور در استان، دیدار با رزمندگان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا و شنیدن مسائل و دیدگاه‌های آنان است.

تأکید وزیر میراث فرهنگی بر ارتقای رفاه کارکنان

سردار قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کارکنان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: وزیر میراث فرهنگی بر موضوع رفاه کارکنان در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و منابع انسانی تأکید ویژه دارد و پیگیری وضعیت حقوق و رفاه کارکنان از موضوعات مورد توجه وزارتخانه است.

وی افزود: یکی از موضوعات مورد تأکید وزیر، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق کارکنان این وزارتخانه در استان‌ها و شهرستان‌ها و توجه به شرایط کارکنان در سراسر کشور است.

مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران ادامه داد: در کنار موضوع حقوق، وضعیت رفاهی کارکنان و محل استقرار ادارات نیز اهمیت دارد و در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها ساختمان‌های اداری متناسب با جایگاه و مأموریت وزارت میراث فرهنگی نیست.

وی اظهار کرد: وزیر بر بهبود وضعیت محل استقرار ادارات و فراهم شدن محیطی متناسب با جایگاه کارکنان وزارتخانه تأکید دارد و این موضوع در سطح وزارتخانه دنبال می‌شود.

مردم‌داری باید در رفتار مدیران و کارکنان میراث فرهنگی دیده شود

سردار قاسمی یکی دیگر از محورهای مورد تأکید وزیر میراث فرهنگی را نحوه مواجهه مدیران و کارکنان با مردم عنوان کرد و گفت: یکی از خواسته‌های وزیر این است که در اتاق مدیران به روی مردم باز باشد و مراجعه‌کنندگان با روحیه گشاده و برخورد مناسب پاسخ دریافت کنند.

وی تأکید کرد: ممکن است درخواست یک مراجعه‌کننده از نظر قانونی قابل اجرا نباشد یا حتی خواسته وی خارج از ضوابط باشد، اما این موضوع نباید موجب برخورد نامناسب با مردم شود.

مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران افزود: نحوه برخورد با مراجعه‌کنندگان باید اخلاقی، محترمانه و در چارچوب قانون باشد و مدیران و کارکنان باید برای حل مسائل مردم در حدود اختیارات قانونی خود تلاش کنند.

وی از مدیران و کارکنان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و شهرستان‌های این استان خواست ارتباط مستقیم خود را با مردم حفظ کنند و گفت: باز بودن درهای ادارات به روی مردم و برخورد مناسب با مراجعه‌کنندگان باید مورد توجه مدیران و کارکنان قرار گیرد.

مسائل استان‌ها در سطح وزارتخانه پیگیری می‌شود

سردار قاسمی با اشاره به نقش خود به عنوان نماینده وزیر در امور ایثارگران اظهار کرد: در سفرهای استانی تلاش می‌کنم بیشتر شنونده باشم و مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی ایثارگران و کارکنان را برای طرح در شورای معاونان و انتقال به مقام عالی وزارت جمع‌بندی کنم.

وی افزود: در این سفرها علاوه بر شناسایی مشکلات، نقاط قوت و ظرفیت‌های استان‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و موارد لازم برای تصمیم‌گیری و پیگیری به وزارتخانه منتقل خواهد شد.

مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران با قدردانی از مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان و معاونان این اداره کل گفت: مسائل مطرح‌شده از سوی کارکنان و ایثارگران حتی در صورت وجود مشکلات نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

تأکید بر همدلی و یکپارچگی در شرایط حساس کشور

سردار قاسمی در پایان با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت حفظ همدلی و یکپارچگی تأکید کرد و گفت: امروز کشور بیش از هر چیز به وحدت، همدلی و همکاری نیاز دارد و همه باید در کنار یکدیگر برای حل مشکلات مردم و انجام مسئولانه وظایف خود تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و کارکنان باید با دلسوزی و در کنار یکدیگر برای حل مسائل مردم تلاش کنند و اجازه ندهند اختلاف و شکاف، مانع انجام وظایف و خدمت‌رسانی شود.