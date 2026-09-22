https://mehrnews.com/x3d7Hk ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲ کد مطلب 6954928 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲ روایت دانش آموز مینابی از روز حمله به مدرسه شجره طیبه بندرعباس- دانشآموزان بازمانده از حادثه مدرسه شجره طیبه میناب راوی روز حمله به مدرسه خود شدند. دریافت 17 MB کد مطلب 6954928 کپی شد مطالب مرتبط رئیس جمهور به پویش «به ساز مدرسه بساز مدرسه» در اصفهان پیوست جشنواره خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار۱۶ اسفند برگزار می شود بچه ها " باباي مدرسه " را دوست دارند! برچسبها مدرسه شجره طیبه میناب هرمزگان نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
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