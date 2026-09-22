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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

روایت دانش آموز مینابی از روز حمله به مدرسه شجره طیبه

روایت دانش آموز مینابی از روز حمله به مدرسه شجره طیبه

بندرعباس- دانش‌آموزان بازمانده از حادثه مدرسه شجره طیبه میناب راوی روز حمله به مدرسه خود شدند.

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کد مطلب 6954928

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