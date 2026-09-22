به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاکرمی صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی لرستان در تاریخ ۵ مهرماه در سامانه ستاد ایران منتشر می‌شود و زمان برگزاری این حراج به مدت یک روز خواهد بود.

امکان شرکت عموم مردم در حراج اموال تملیکی

وی ادامه داد: عموم مردم می‌توانند در حراج خرده‌فروشی شرکت کنند و متقاضیان برای ارائه پیشنهاد باید از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ روز ۵ مهرماه به سامانه ستاد ایران مراجعه کنند.

مهلت پرداخت برندگان قابل تمدید نیست

شاکرمی افزود: در حراج خرده‌فروشی، مهلت پرداخت وجه توسط برندگان و خروج کالا از انبار، پس از پایان زمان برگزاری حراج مشخص شده است.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان لرستان تأکید کرد: این مهلت قابل تمدید و بازگشایی مجدد برای واریز وجه نیست و برندگان باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به انجام مراحل مربوط اقدام کنند.

تصاویر کالاها در سامانه ستاد قرار دارد

وی خاطرنشان کرد: امکان بازدید از کالاهای عرضه‌شده وجود ندارد و تصاویر کالاها در سامانه ستاد قرار داده شده است تا متقاضیان بتوانند پیش از ارائه پیشنهاد، اطلاعات و تصاویر مربوط به کالاها را مشاهده کنند.