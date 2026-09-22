توسعه صادرات محصولات کشاورزی بوشهر به روسیه با رفع موانع بازار

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی استانی فرصت مناسبی برای توسعه بازارهای صادراتی استان بوشهر فراهم کرده و روسیه یکی از بازارهای هدف مهم برای تولیدات استان محسوب میشود.
وی افزود: در سفر هیأت اقتصادی استان بوشهر به روسیه به ریاست ارسلان زارع، ۲۰ تولیدکننده استان در کنار حدود ۲۰۰ فعال اقتصادی و اعضای هیأت تجاری کشور حضور داشتند و توسعه بازار محصولات کشاورزی و بررسی موانع پیش روی صادرات در دستور کار قرار گرفت.
رستمی با اشاره به ظرفیت بوشهر در تولید گوجهفرنگی خارج از فصل، خرما و میگو گفت: بخشی از محصولات تولیدی استان در نمایشگاه غذایی روسیه عرضه شد و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی بوشهر به فعالان اقتصادی این کشور فراهم شد.
رایزنی برای حل مشکلات صادرات
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر از انجام مذاکرات برای تقویت زیرساختهای لجستیکی خبر داد و بیان کرد: در نشست با اتاق بازرگانی سنپترزبورگ، موضوع مشارکت در حوزه لجستیک و رفع موانع گمرکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رجیستری افزود: این موضوع یکی از موانع مهم پیش روی صادرکنندگان کشور و استان بوشهر است که در جریان مذاکرات با طرف روسی و با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی بررسی و اقدامات لازم برای رفع آن دنبال شد.
رستمی با تأکید بر ضرورت تغییر شیوههای بازاریابی محصولات کشاورزی اظهار کرد: توسعه پلتفرمهای نرمافزاری باعث شده است روشهای سنتی بازاریابی کارایی گذشته را نداشته باشند و استفاده از ظرفیت توزیع اینترنتی و شبکههای زنجیرهای میتواند مسیر دسترسی تولیدکنندگان استان به بازارهای جدید را هموار کند.
وی صنعت آبزیپروری را یکی دیگر از ظرفیتهای مهم بوشهر دانست و گفت: پرورش ماهی، میگو و سایر آبزیان ظرفیت توسعه جهشی دارند و سیاست استان، حرکت به سمت توسعه خوشهای و تکمیل زنجیره ارزش این محصولات است.
پیوند تجارت با همکاری علمی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به دیدار استاندار بوشهر با استاندار سنپترزبورگ اظهار کرد: در این دیدار موضوعات مهمی در زمینه توسعه مبادلات تجاری و بازرگانی دو طرف مطرح شد و زمینههای همکاری اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
وی همچنین بازدید استاندار بوشهر از دانشگاه صنعت و معدن سنپترزبورگ را از دیگر برنامههای این سفر عنوان کرد و افزود: مقرر شد همکاریهای علمی میان دانشگاه خلیج فارس بوشهر و دانشگاه صنعت و معدن (پلیتکنیک) سنپترزبورگ توسعه یابد.
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