هوای خنک در راه قزوین؛ وزش باد شمالی تا سه روز آینده ادامه دارد

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین داده‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد طی روزهای آینده شرایط جوی استان قزوین نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش بادهای شمالی از امروز آغاز شده و طی امروز، فردا و پس‌فردا ادامه خواهد داشت که سرعت وزش باد در برخی مناطق استان بیشتر خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین ادامه داد: امروز وزش بادهای شمالی به‌ویژه در امتداد شهرهای کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا شدت بیشتری خواهد داشت و در ارتفاعات شمالی استان نیز احتمال شکل‌گیری مه رقیق وجود دارد.

بهروزی با اشاره به تغییرات دمایی استان بیان کرد: با توجه به استقرار جریانات شمالی، طی سه روز آینده هوای استان خنک‌تر خواهد شد و کاهش نسبی دما را در نقاط مختلف قزوین شاهد خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در مجموع طی چند روز آینده پدیده جوی قابل توجهی در استان رخ نخواهد داد و شرایط نسبتاً پایدار جوی بر منطقه حاکم خواهد بود.