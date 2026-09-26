به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری صبح شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: کمیته امداد با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و جلوگیری از بازماندن آنان از تحصیل، همزمان با آغاز سال تحصیلی برنامه ویژه‌ای برای تأمین و توزیع لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان اجرا کرده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان افزود: سال گذشته ۱۸۵ هزار بسته لوازم‌التحریر میان جامعه هدف کمیته امداد در استان توزیع شد و امسال نیز با مشارکت و حمایت خیران، ۲۱۰ هزار بسته تحصیلی در حال توزیع است که تاکنون ۹۰ درصد آن به دست دانش‌آموزان رسیده است.

وی تأکید کرد: تأمین به‌موقع نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان از اولویت‌های این نهاد است تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی و کمبود امکانات از تحصیل باز نماند.

تحویل ۴ هزار واحد مسکن مددجویی در یک سال

میری همچنین از تحویل ۴ هزار واحد مسکن مددجویی طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: این واحدها با همکاری بنیاد مسکن، بسیج سازندگی و سایر مجموعه‌های مرتبط احداث و به خانواده‌های تحت حمایت تحویل شده است.

وی مسکن و توانمندسازی اقتصادی را از دیگر اولویت‌های کمیته امداد عنوان کرد و افزود: توسعه طرح‌های اشتغال و انرژی‌های تجدیدپذیر با هدف ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت در حال پیگیری است.