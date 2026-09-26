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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

دمای هوای زنجان کاهش می یابد

دمای هوای زنجان کاهش می یابد

 زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از کاهش دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد. 

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده اظهار کرد: آسمان استان غالباً صاف پیش‌بینی می‌شود و از بعدازظهر شاهد وزش باد خواهیم بود.

وی افزود: در برخی مناطق استان بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد که در این راستا به شهروندان توصیه می‌شود از تردد و توقف در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه از امروز بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود، گفت: طی روزهای آینده در برخی مناطق استان شاهد بارش باران همراه با رعد و برق خواهیم بود.

رحمان‌نیا همچنین از کاهش دمای هوا در استان خبر داد و بیان کرد: دمای هوا طی روزهای آینده روند کاهشی خواهد داشت و هوای استان سردتر می‌شود.

وی با اشاره به دمای فعلی شهر زنجان عنوان کرد: در حال حاضر دمای شهر زنجان ۱۷ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته خنک‌تر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه از افزایش میزان گرده در هوا از فردا خبر داد.

کد مطلب 6958755

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